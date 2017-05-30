Следственный комитет по Новосибирской области сообщает, что директор ООО Холдинговая компания «Инновационные строительные технологии», который подозревался в уклонении от уплаты налогов с организации, в полном объеме уплатил в бюджет РФ недоимку, пени и штрафы: больше 27 млн руб.



Подозреваемый выплатил задолженность в процессе расследования дела. Сейчас следственные действия в отношении него завершены.

По версии следствия, ложные декларации по налогу на добавленную стоимость подавались директором «Инновационных строительных технологий» с январе 2013 года по декабрь 2015 года. Подозреваемый хотел уменьшить налогооблагаемую базу, чтобы уклониться от уплаты обязательных платежей. Для этого он вносил в документы заведомо ложные сведения о расходах предприятия, необоснованно их завышая.

Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 22,8 млн руб.

Уголовного преследование прекращено по причине полного возмещения ущерба.

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