Исполняющий обязанности заместителя мэра Красноярска Юрий Парыгин погиб, выпав с 17 этажа многоквартирного дома.



Следственный комитет по Красноярскому краю сообщает, что получил сообщение о гибели мужчины 29 мая около 20 часов по местному времени. И.о. вице-мэра Красноярска Юрий Парыгин был опознан соседями.

Сейчас на месте случившегося работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, погибший случайно выпал с лестничного перехода, расположенного на 17 этаже. Однако, рассматривается и версия о самоубийстве из-за семейных проблем.

Юрий Парыгин являлся исполняющим обязанности вице-мэра Красноярска и главой департамента муниципального имущества. В этом марте ему исполнилось 58 лет. В 2006-2011 годах он возглавлял Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края. В марте 2017 года выиграл конкурс на должность вице-мэра, руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска, но не успел пройти процедуру утверждения горсоветом, которая была назначена на июнь.

«КС» выражает соболезнования коллегам и близким погибшего.

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