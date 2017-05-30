Национальный союз агростраховщиков провел космический мониторинг посевов сельскохозяйственных культур в Сибирском федеральном округе.



В результате космического мониторинга, проведенного НСА, стало понятно, что майская погода дала о себе знать: сроки начала активной вегетации посевов сдвинулись на 7-10 дней.

По словам президента НСА Корнея Биждова, в числе пострадавших регионов СФО от природных аномалий оказалась и Новосибирская область наряду с Омской областью и Алтайским краем. Из-за минусовых температур показатели вегетационного индекса культур оказались ниже средних показателей за последние несколько лет почти до 30%. Как отметил Корней Биждов, по той же причине в регионах могут сместиться и сроки сева яровых культур.

«Сравнивая показатели вегетационного индекса культур, можно констатировать, что в этом году растения развиваются намного хуже прошлого, урожайного года. Да и сравнение с данными 2010 года тоже не дает поводов для оптимизма, — констатировал президент НСА. — Особенно отчетливо видны отклонения в развитии в худшую сторону на примере регионов Западной Сибири – даже в 2010 году здесь ситуация была намного лучше».

Напомним, что в 2010 году на урожайность повлияла засуха, которая наблюдалась на территории 26 регионов России. По данным Счетной палаты РФ, в 2010 году прямой ущерб от засухи составил 41,8 млрд рублей.

Для анализа существующей ситуации НСА использует инструменты космического мониторинга, прогнозы Гидрометцентра России и данные МЧС. В этом году по прогнозу Гидрометцентра, в июне в южных районах СФО (от Омска до Забайкалья)ожидается среднемесячная температура воздуха выше нормы. В июле ожидается дефицит осадков на юго-западе СФО.

На фоне неблагоприятных погодных условий существуют риски недополучения урожая и финансовые потери аграриев. В то же время, по сообщениям НСА, аграрии не спешат страховать свое растениеводство. В общей сложности по трем ключевым зерносеющим регионам СФО, — Новосибирской и Омской областям, Алтайскому краю, — плановый обхват страхования посевных площадей не превышает 3%. Одними из основных причин отказа от страхования аграрии называют снижение финансирования и введение средств на страхование в «единую субсидию». По мнению представителей НСА, это вынуждает отказываться от страхования даже те регионы, в которых оно ранее было развито.

По словам Корнея Биждова, когда урожайность стоит под большим вопросом, в затруднительной ситуации могут оказаться в первую очередь аграрии, которым никто не возместит понесенный ими ущерб.

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