Подписание концессии по строительству четвертого моста в Новосибирске вновь перенесено

Приказ об очередном перенесении даты подписания концессионного соглашения опубликован на сайте областного министерства транспорта.

В пятницу 26 мая министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский подписал приказ, который переносит дату концессионного соглашения с 11 октября на 6 декабря. Документ был опубликован сегодня, 29 мая, на сайте областного минтранса. Вскрытие конвертов с заявками, в свою очередь, также перенесено на два месяца – с 8 июня на 7 августа. До сих пор, кроме того, неизвестно, сколько получит регион на строительство моста средств из федерального бюджета. В апреле губернатор Владимир Городецкий поделился с журналистами, что проект моста в Новосибирске стал первым в рейтинге на получение гранта, а само решение может быть принято до конца апреля, однако этот вопрос до сих пор не решен комиссией.

Напомним, что конкурс на строительство платного для проезда четвертого моста власти объявили еще 30 июня прошлого года. Предполагалось, что соглашение будет подписано уже 8 марта 2017 года.