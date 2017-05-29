26 мая уполномоченный по защите прав предпринимателей России Борис Титов представил президенту РФ Владимиру Путину доклад о своей работе за прошлый год. В нем бизнес-омбудсмен упомянул о конфликте властей Красноярска с владельцами павильонов.

Ситуацию в Красноярске Борис Титов обозначил как напряженную, поскольку более 500 предпринимателей могут лишиться своих мест.

Напомним, в центральной части Красноярска планируют снести торговые павильоны. Их владельцы в апреле получили уведомление со списком возможных вариантов новых мест. 24 мая бизнесмены устроили митинг с требованием отменить ликвидацию павильонов. В ответ в администрации Красноярска снос павильонов назвали заботой о комфорте горожан.

В связи с этим Борис Титов попросил Владимира Путина создать рабочую группу, которая решила бы проблему. Президент пообещал ознакомиться с докладом и по результатам рассмотрения подготовить соответствующие поручения.

Бизнес-омбудсмен коснулся и других проблем российских предпринимателей. Самой важной проблемой он назвал уголовное преследование бизнесменов. По закону предпринимателей нельзя арестовывать на стадии предварительного следствия, напомнил Борис Титов. Количество бизнесменов, которые находились в СИЗО, в 2016 году сократилось на 24%. По мнению бизнес-омбудсмена, это хорошая тенденция.

Среди других проблем бизнес-сообщества России Борис Титов назвал рост тарифов на услуги инфраструктурных монополий, банкротство банков и вследствие этого «сгорающие» счета предпринимателей, а также рост количества форм отчетности.

Ранее «КС» писал о предложении Бориса Титова ввести специальный налоговый режим, направленный на привлечение и удержание состоятельных физлиц и потенциальных инвесторов.