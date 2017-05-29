Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратил внимание президента РФ на проблемы красноярских предпринимателей

 
 
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратил внимание Президента РФ на проблемы красноярских предпринимателей
Основными проблемами российских предпринимателей, по мнению Бориса Титова, являются их уголовное преследование, рост тарифов на услуги инфраструктурных монополий, банкротство банков и «сгорающие» вследствие этого счета предпринимателей, а также рост количества форм отчетности. Фото: kremlin.ru

26 мая уполномоченный по защите прав предпринимателей России Борис Титов представил президенту РФ Владимиру Путину доклад о своей работе за прошлый год. В нем бизнес-омбудсмен упомянул о конфликте властей Красноярска с владельцами павильонов.

Ситуацию в Красноярске Борис Титов обозначил как напряженную, поскольку более 500 предпринимателей могут лишиться своих мест.

Напомним, в центральной части Красноярска планируют снести торговые павильоны. Их владельцы в апреле получили уведомление со списком возможных вариантов новых мест. 24 мая бизнесмены устроили митинг с требованием отменить ликвидацию павильонов. В ответ в администрации Красноярска снос павильонов назвали заботой о комфорте горожан.

В связи с этим Борис Титов попросил Владимира Путина создать рабочую группу, которая решила бы проблему. Президент пообещал ознакомиться с докладом и по результатам рассмотрения подготовить соответствующие поручения.

Бизнес-омбудсмен коснулся и других проблем российских предпринимателей. Самой важной проблемой он назвал уголовное преследование бизнесменов. По закону предпринимателей нельзя арестовывать на стадии предварительного следствия, напомнил Борис Титов. Количество бизнесменов, которые находились в СИЗО, в 2016 году сократилось на 24%. По мнению бизнес-омбудсмена, это хорошая тенденция.

Среди других проблем бизнес-сообщества России Борис Титов назвал рост тарифов на услуги инфраструктурных монополий, банкротство банков и вследствие этого «сгорающие» счета предпринимателей, а также рост количества форм отчетности.

Ранее «КС» писал о предложении Бориса Титова ввести специальный налоговый режим, направленный на привлечение и удержание состоятельных физлиц и потенциальных инвесторов.

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