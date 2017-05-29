Центральный парк в Новосибирске готов потратить более 14 млн рублей на реконструкцию

На сайте госзакупок на этапе работы комиссии размещена заявка МУП «ПКиО «Центральный». В частности, парк выбирает подрядчика, который бы провел реконструкцию освещения и благоустройство территории.

Через неделю, 5 июня, администрация новосибирского парка «Центральный» подведет итоги конкурса на выполнение работ по реконструкции освещения и благоустройства территории парка. Начальная цена контракта 14,5 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен в течение одного месяца заменить парковые фонари, положить примерно 4 тыс. кв. м нового асфальта, провести работы по озеленению.

Особое внимание администрация уделила дизайнерскому решению парковых фонарей и их соответствию стилю Центрального парка. Так, в документации закупки говорится, что высота фонаря должна составлять 3,5 метра, их цвет может быть либо черный, либо темный шоколад. Эскиз внешнего вида фонаря заказчик также представил в описании объекта закупки.

О реконструкции парка заговорили еще в начале прошлого года. Позже была представлена презентация концепции развития ПКиО «Центральный». Добавим, что на реконструкцию готов потратить десятки миллионов и Новосибирский театр оперы и балета. В недавно размещенной закупке затрагивается сумма в 38 млн рублей.