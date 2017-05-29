На территории лесного фонда Забайкальского края действует 9 пожаров на общей площади более 1,6 тыс. га. Еще 2 лесных пожара локализованы на 54 га и 1 на землях Минобороны РФ на площади 600 га. Угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Забайкалья.

Основной причиной лесных пожаров в ведомстве называют человеческий фактор. Однако прирост площадей пожаров относительно вчерашнего дня обусловлен повышением температуры воздуха и усилением ветра.

Пожары тушат более 350 человек, в том числе 164 парашютиста-десантника. Задействовано 59 единиц техники. Сообщается, что 5 лесных пожаров на площади 168 га сегодня уже ликвидировано. В тушении с помощью шести малых лесопожарных комплексов и семи пожарных машин приняли участие 72 человека.

Министерство природных ресурсов региона и подведомственные ему учреждения ведут постоянный мониторинг лесопожарной обстановки. Авиамониторинг осуществляется пятью воздушными судами Cessna.

В ведомстве напоминают, что в целях обеспечения пожарной безопасности с 20 мая по 9 июня введен режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ. В Минприроды жителей края просят проявить сознательность и осторожность при обращении с огнем.

По состоянию на 9 мая в России горело 1,37 тыс. га леса, из них в СФО — 1,2 тыс. га. Наиболее напряженной была ситуация в Иркутской области и Бурятии, где от пожара пострадало несколько десятков домов.