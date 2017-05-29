Бывший руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов подозревается в организации преступного сообщества, созданного с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, экс-чиновник в 2015 году создал преступное сообщество, преследуя две цели: похитить денежные средства, выделяемые на осуществление закупок медицинских товаров под заранее определенных поставщиков, а также получить взятку в качестве заранее оговоренного денежного «отката» в размере 10-20% от суммы каждого госконтракта. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК РФ по республике Хакасия.

По данным следствия, у Владимира Бызова было 9 сообщников. Один из них, Александр Гитер, искал коммерческие организации для участия в закупках, взаимодействовал с должностными лицами МЦЗ с целью незаконного установления на аукционах максимальной цены контракта и организации победы подставных организаций.

В преступлении также участвовали сотрудники «Межведомственного центра организации закупок». Они незаконно готовили аукционную документацию, включая в нее сведения в пользу подконтрольных Бызову и Гитеру коммерческих организаций. Другие сообщники систематически собирали «откат» от цены заключенного контракта с организациями.

Таким образом, в течение года участники преступного сообщества совершили хищение денежных средств в сумме свыше 195 млн рублей. Кроме того, они получили несколько взяток в виде денег общей суммой свыше 79 млн рублей, а также в виде автомобиля стоимостью более 1,6 млн рублей (в качестве части взятки на сумму более 146 млн рублей, которую они намеревались получить за победу подставных организаций в электронных аукционах).

Все преступники, кроме Дмитрия Лашкова, находятся под стражей по возбужденному ранее уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в сфере закупок медоборудования и лекарственных препаратов, а также по другим уголовным делам о получении взяток. Лашкову избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.