Сегодня на трассе федерального значения Р-255 «Сибирь» произошло возгорание фуры и кафе. На время оперативной ликвидации пожара трасса была закрыта, сообщили в «Сибуправтодоре».

Недалеко от села Ояш в Новосибирской области на 92 километре трассы Р-255 фура, перевозившая лакокрасочные изделия, загорелась. Огонь перекинулся также на придорожное кафе. На текущий момент выдвигается версия, что пожар произошел из-за разлива лакокрасочной продукции, которая по склону стекла к придорожному кафе, из-за чего огонь перекинулся и на здание. Площадь возгорания, по данным ГУ МЧС по Новосибирской области, составила примерно 600 кв. м.

«На тушение пожара привлекались 8 единиц техники и 24 человека, из них от МЧС: 6 единиц техники и 18 человек личного состава. По оперативным данным погибших нет, медицинская помощь потребовалась водителю фуры», — рассказали в пресс-службе управления.

На время тушения и пожара и устранению его последствий проезд был организован по объездной дороге через деревню Балта. Сообщается, что пожар был потушен в течение получаса. Об открытии проезда по федеральной трассе подтвердили в «Сибуправдоре».

«С 13 ч. 20 мин. 29 мая 2017 г. открыт для движения участок трассы Р-255 «Сибирь» км 88 – км 90», — прокомментировала пресс-служба компании.