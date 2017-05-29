Об этом объявил и.о. главы республики Алексей Цыденов в ходе пленарного совещания в понедельник. По его словам, третий выговор приравнивается к автоматическому увольнению чиновника.

При этом, выговор может быть снят по ходатайству зампреда правительства, курирующего отрасль, но не раньше, чем через полгода после объявления. Первый официальный выговор поступил в адрес и.о. министра транспорта Бурятии Сергея Козлова 29 мая, сообщают в пресс-службе правительства республики. Чиновник не выполнил поручение Алексея Цыденова наладить сотрудничество с авиакомпанией «Победа», которая с октября запустит рейсы Улан-Удэ — Москва стоимостью от 5 тыс. рублей за полет. На сегодняшний день другие компании осуществляют полеты в столицу по цене от 16 тыс. рублей в одну сторону. Алексей Цыденов сообщил, что лично решил вопрос, в результате чего «Победа» дала официальное согласие на проведение полетов из столицы Бурятии.

Не исполненным оказалось и другое поручение врио главы республики со стороны руководителей муниципальных районов. До 15 мая они должны были издать правовые акты о назначении ответственных лиц муниципалитетов за приведение в соответствие с градостроительным законодательством правил землепользования и застройки территорий муниципальных образований. Алексей Цыденов потребовал чиновников «предоставить во вторник докладные записки с объяснением причин, почему муниципалитеты не выполнили поручение главы региона, которые являются этапом исполнения поручений Президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении пресс-службы. К 31 мая главы районов должны выполнить вышеуказанное поручение.

Напомним, ранее занимавший пост замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов в феврале стал врио главы Бурятии после отставки по собственному желанию главы региона Вячеслава Наговицына. Первым шагом Цыденова в новой должности стало решение об отставке республиканского правительства.