Имущество «Сибнефтегеофизики» будет реализовано с торгов в июле

Определена дата торгов, в ходе которых будет продано имущество банкрота ПАО «Сибнефтегеофизика». Объявление было опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве 26 мая.

Ранее «КС» уже сообщал о планах Сбербанка продать заложенное имущество «Сибнефтегеофизики» за 187,6 млн рублей. Недавно была опубликована информация о дате проведения торгов. В форме аукциона они пройдут 5 июля текущего года. На продажу, напомним, выставляются три лота: административно-лабораторный комплекс с земельным участком, производственно-лабораторный корпус с земельным участком и здание в семь этажей.

Добавим, после погашения более 100 млн рублей задолженности по зарплате у обанкроченной компании все еще остается долг перед почти 500 сотрудниками.