Руководители агентства недвижимости в Новосибирске похитили у клиентов свыше 26 млн рублей

В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу руководителей агентства недвижимости ООО «Регион — Сибирь», которые похитили у своих клиентов порядка 26 млн рублей.

Руководители агентства недвижимости ООО «Регион — Сибирь» Владимир Рожков и Светлана Старицкая приговорены к 7 годам и 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима соответственно. Приговор вынесен Октябрьским районным судом Новосибирска. Наказание они понесут за хищение денежных средств в размере 26 млн рублей у семи клиентов. Помимо этого, на имущество подельников наложен арест на сумму 19,5 млн рублей.

Установлено, что эта сумма была похищена с ноября 2011 года по октябрь 2014 года путем заключения договоров на покупку квартир.

«Граждане обращались в агентство с целью приобретения себе в собственность квартир, расположенных в г. Новосибирске. Подельники заключали с клиентами от имени фирмы договоры на приобретение желаемых квартир, однако обязательства не исполняли, а полученные денежные средства тратили на личные цели», — пояснили в областной прокуратуре.

Согласно данным ЕГРЮЛ, юридическое лицо прекратило свою деятельность 7 сентября прошлого года.