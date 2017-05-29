Красноярский «Медведь-Холдинг» продолжает активно наращивать позиции в Сибири. Входящая в его состав компания «ЭлитАвто Сибирь» — официальный дилер BMW в Новосибирске — 21 января 2017 года была удостоена премии «Лучший дилер 2016 года» по версии дистрибьютора марки. Это примечательно, в том числе, потому, что дилер на момент объявления номинации проработал на рынке Новосибирска всего лишь полтора года. И это не говоря уже о том, что «Медведь-Холдингу» удалось реализовать в Новосибирске больше автомобилей BMW, чем даже в родном Красноярске. Как за столь короткий срок компании удалось достичь столь впечатляющих результатов, разбирался «КС».

Датой рождения компании «ЭлитАвто Сибирь» можно считать 15 июля 2015 года — день, когда под этой вывеской заработал дилерский центр BMW в Новосибирске на улице Большевистской. Несмотря на то, что для жителей города эта компания на тот момент была новым игроком, в родном Красноярске компания «ЭлитАвто» уже давно себя зарекомендовала, официально представляя баварскую марку с 2003 года.

О том, что красноярская компания будет представлять BMW в Новосибирске, стало известно в апреле 2015 года — в самый разгар разразившегося кризиса российской экономики и девальвации рубля, повлекшей за собой серьезнейший спад в автомобильном бизнесе. Со стороны такой шаг выглядел очень рискованным. Но можно взглянуть на эту ситуацию и под другим углом. «Когда на рынке возникает кризис, для кого-то это означает проблемы, а для кого-то открывает новые возможности, — рассказывает директор компании «ЭлитАвто Сибирь» Сергей Скопцов. — Для нашего холдинга это как раз была возможность усилить свои позиции, выйти в новый для нас регион. Ведь тот, кто грамотно использует открывающиеся возможности, после окончания кризиса — а любой кризис когда-нибудь заканчивается — становится лидером».

Сам процесс выхода новой компании на рынок проходил весьма непросто. Буквально в последний момент отменилась сделка по приобретению дилерского центра на Мочищенском шоссе у компании «Патриот Авто», который уже был согласован с российским дистрибьютором BMW в качестве площадки для открытия. «После срыва сделки по этому дилерскому центру в какой-то момент в компании была мысль, что возможно ничего не получится, — признает Сергей Скопцов. — Но в конечном итоге мы решили проявить настойчивость и искать другие варианты». В результате такой вариант был найден: местом размещения дилерского центра стала площадка предыдущего дилера на улице Большевистская. Для этого потребовались достаточно серьезные согласования с российским представительством BMW с точки зрения приведения этого дилерского центра в соответствие с современными стандартами марки. Забегая вперед, скажу, что на сегодня с точки зрения шоу-рума и сервиса дилерский «ЭлитАвто Сибирь» полностью соответствует всем современным стандартам BMW.

Однако, помимо очевидных плюсов, в виде оставшегося неизменным расположения салона, существовала и обратная сторона. Необходимо было дать понять клиентам, что у дилерского центра BMW не просто сменилась вывеска, а что теперь в Новосибирске бренд представляет совершенно другая компания, с другими стандартами и принципами работы.

Дилерский центр подвергся серьезнейшей реконструкции,после которой он полностью стал отвечать новой концепции BMW Future Retail. Это не только обновленный интерьер дилерского центра: новая мебель в шоу-руме, используемые в отделке помещения материалы и стандарты расстановки автомобилей. Самое главное — это совершенно новый подход к взаимодействию с клиентом в процессе выбора автомобиля. Если раньше общение покупателя со специалистом по продажам происходило «через стол», то в новой концепции рабочее место продавца выделено в отдельную, уютную зону, в которой есть удобные кресла, столик и большой телевизор для демонстрации продукта (внешний вид предлагаемого автомобиля, его интерьер, и другие особенности). Достаточно много внимания уделяется переходу в цифровой формат. Благодаря современным технологиям, клиент может взглянуть на свой будущий автомобиль в формате интерактивной презентации. Осмотреть 3D – модель автомобиля со всех сторон и заглянуть внутрь салона, не покидая уютного кресла в зоне отдела продаж. При этом продавцу нет необходимости пользоваться настольным компьютером. Весь процесс конфигурации автомобиля происходит на экране планшета. Клиент на предложенных образцах выбирает цвет окраски кузова, обивку салона, вид отделки приборной панели, а итоговый результат, в виде готового автомобиля, выводится на большой экран телевизора. А самое интересное, что в новой концепции в отделе продаж введена новая должность — «Эксперт BMW». Это сотрудник, который прекрасно знает продукт, но не занимается прямой продажей. Эксперт является консультантом, который в силах ответить на любой вопрос об автомобиле, может провести тест-драйв и помочь подобрать конфигурацию автомобиля клиента, но делает это в максимально комфортной для покупателя атмосфере.

Говоря о сотрудниках, нельзя не отметить важность команды для достижения общего успеха предприятия. «Большой плюс, что нам удалось сохранить порядка 80% коллектива предыдущего дилера, где было реально много толковых сотрудников, — отмечает Сергей Скопцов. — Конечно, их необходимо было дообучить в соответствии со стандартами «Медведь Холдинга», ознакомить с нашей кадровой политикой, культурой взаимоотношений в коллективе, но в конечном итоге все это окупилось. Что касается персонала сервиса, там так же дообучили и сертифицировали практически весь персонал, к чему очень щепетильно относится BMW. Кроме того, штат сервисного центра был заметно увеличен, по одной простой причине: если в 2015 году сервисный парк компании составлял 758 автомобилей, то на конец 2016 эта цифра составляла порядка 1800 автомобилей, что тоже немало говорит об успешности предприятия в целом». Разумеется, сервисный центр компании «ЭлитАвто Сибирь» оснащен всем необходимым оборудованием и специнструментом, позволяющим обслуживать весь современный модельный ряд BMW. В дилерском центре имеется зона прямой приемки автомобиля на сервис, где мастер-консультант вместе с клиентом осматривает автомобиль, согласовывает итоговый перечень работ, возможно, выявляя какие-то дополнительные нюансы, на которые владелец не обратил внимания сам.

Безусловно, такой подход самым прямым образом отражается на показателях удовлетворенности клиентов. За этим в компании следит соответствующая служба, которая получает обратную связь от покупателей автомобилей и посетителей сервисного центра. Со всеми замечаниями и вопросами клиентов производится тщательная работа, чтобы не только снять текущие вопросы, но и предотвратить появление таковых в будущем.

Именно совокупность всех этих составляющих: новый дилерский центр в концепции BMW Future Retail, выполнение планов по продажам автомобилей и сервисному обслуживанию, и высокие показатели клиентской удовлетворенности, и легли в основу звания «Лучший дилер 2016 года», полученного компанией «ЭлитАвто Сибирь». «Нужно отметить, что BMW проводит оценку дилеров в различных сегментах, — говорит Сергей Скопцов. — Естественно, неправильно было бы сравнивать регионального и крупного московского дилеров, объем продаж которых различается на порядок. Но среди сопоставимых по объему продаж региональных дилеров, по итогам 2016 года, мы лучшие».

Отвечая на вопрос, что для клиентов дилерского центра BMW означает получение компанией «ЭлитАвто Сибирь» звания «Лучший дилер 2016 года», ее директор Сергей Скопцов ответил, что «в первую очередь это знак качества. Видя такую оценку, клиент может быть уверен, что получит максимально качественный сервис во всех сферах, касающихся BMW. И мы, безусловно, будем стремиться к тому, чтобы сохранить это звание в дальнейшем. Что мы будем для этого делать? Да по сути все то же самое, только еще лучше, чтобы сделать посещение дилерского центра «ЭлитАвто Сибирь» еще комфортнее для наших клиентов».

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