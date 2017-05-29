Режиссер Андрей Звягинцев с картиной «Нелюбовь» удостоился приза жюри 70-го Каннского кинофестиваля, пишет ТАСС.

Режиссер родом из Новосибирска Андрей Звягинцев получил приз жюри на Каннском кинофестивале, который проходил с 17 по 28 мая на юго-востоке Франции. На суд жюри Звягинцев представил семейную драму «Нелюбовь», российская премьера которой намечена на 1 июня этого года. Присуждение фильму премии жюри режиссер назвал «невероятным трамплином для картины», поскольку участие в программе престижного кинофестиваля «дает невероятные возможности для дальнейшего продвижения». Отвечая на критику о политическом контексте картины, Звягинцев признал, что было трудно уйти от актуальных проблем современности, однако в фильме отсутствует какое-либо политическое заявление, а его сюжет можно наложить на любую страну.

«Нас главным образом занимала тема того, как одному человеку жить с другим. Главные герои почти на поле битвы: 12-13 лет совместной жизни позади, и вдруг они оказываются у разбитого корыта. На этом фоне происходит история с ребенком, но не буду далее раскрывать подробностей здесь», — цитирует ТАСС выступление режиссера на пресс-конференции, прошедшей после объявления итогов кинофестиваля.

В сюжете фильма непростой развод супружеской пары. В своих проблемах супруги забывают о своем 12-летнем сыне, который после одной из многочисленных ссор родителей сбегает из дома.

Отметим, что это уже не первая награда российского режиссера, полученная от жюри Каннского кинофестиваля. Так, в 2011 году Звягинцев был удостоен главного приза за фильм «Елена», а в 2014 году жюри отметило его картину «Левиафан» премией «За лучший сценарий».

Как сообщили в пресс-службе новосибирского кинотеатра «Победа», Андрей Звягинцев представит новосибирцам свой фильм 1 июня. В Большом зале кинотеатра после сеанса организаторы обещают творческую встречу с режиссером.