Новосибирские коммунисты вошли в состав федерального руководства КПРФ. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал членом президиума ЦК партии, вице-спикер совета депутатов — членом центрального комитета, еще трое — кандидатами в члены ЦК.

27 мая в Москве прошел съезд КПРФ. В числе событий — избрание нового состава руководящих органов партии. Председателем ЦК КПРФ вновь единогласно избран Геннадий Зюганов.

В состав президиума центрального комитета вошел мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть. До этого он был членом ЦК КПРФ.

Переизбраны в президиум ЦК КПРФ губернатор Иркутской области Сергей Левченко и депутат Госдумы, бывший парламентарий от Новосибирской области, экс-кандидат в президенты Николай Харитонов.

Членом ЦК стал вице-спикер совета депутатов Новосибирска, второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов. Раньше он был кандидатом в члены ЦК.

После съезда 27 мая кандидатами в члены ЦК КПРФ стали депутат заксобрания Новосибирской области, советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов, его коллега по региональному парламенту, первый секретарь новосибирского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи РФ Роман Яковлев и депутат горсовета Новосибирска, секретарь по агитации и пропаганде местного обкома КПРФ, доверенное лицо Геннадия Зюганова на выборах президента РФ 2012 года Иван Конобеев.

Напомним, что в конце апреля на отчетной конференции новосибирского областного комитета КПРФ новосибирские коммунисты рекомендовали в качестве возможных участников президентской кампании в 2018 году лидера партии Геннадия Зюганова и мэра Новосибирска, первого секретаря новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя. Сам Локоть призывал не относиться всерьез к вероятности своего выдвижения. В перечне потенциальных кандидатов в президенты РФ от КПРФ — два десятка человек. Окончательное решение, кто пойдет на выборы от партии, будет принято на декабрьском съезде.