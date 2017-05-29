В начале февраля в Новосибирске был подписан меморандум о строительстве ледовой арены. Соорганизатор проекта – ООО «Парк чемпионов» и власти города и области договорились о сотрудничестве. В какие сроки может быть построена ледовая арена, что будет в себя включать, и удастся ли перезонировать участок в зону общественно-деловой постройки, в интервью «КС» рассказал председатель совета директоров ООО «Парк чемпионов», член попечительского совета ХК «Сибирь» ДМИТРИЙ ШАТОХИН.

— Дмитрий Владимирович, расскажите, пожалуйста, о своей компании «Парк чемпионов». В частности историю возникновения организации, профиль ее деятельности.

— Давайте будем корректны. «Парк Чемпионов» — не моя компания. Я в ней один из акционеров. История возникновения компании довольно простая. Руководство региона обратилось с просьбой оказать содействие в организации проекта и совместного поиска модели для привлечения инвестиционных ресурсов для строительства ледовой арены в Новосибирске. Наша компания «Парк Чемпионов» была создана сознательно, целевым образом для помощи в организации конкретно этого проекта.

— В таком случае поясните свою функцию в реализации проекта.

— Функции и намерения подробно прописаны в меморандуме о взаимопонимании в отношении строительства арены, который мы вместе с областью и городом подписали 2 февраля 2017 года. Мы совместно с областью и городом организовываем проект, его градостроительную и архитектурную концепции, а также вносим свои идеи по формированию инвестиционных предложений и проведению аукциона на право аренды земли, на которой эта арена должна появиться. Сейчас задача у всех одна – создать такие условия, чтобы привлечь на аукцион максимальное количество участников и устроить между ними состязание на право реализации проекта. Чтобы, в конечном счете, арена была построена.

— Как и любая коммерческая организация, вы заинтересованы в получении прибыли, поэтому также интересует, во сколько обошлась разработка проекта, и кто это оплатил?

— Могу сказать, что бюджет, который был утвержден акционерами «Парка Чемпионов» для выполнения задач по меморандуму, превышает 100 млн рублей.

Следуя обязательствам по меморандуму, мы не преследуем цели извлечения прибыли. В этом ничего странного нет. Точно так же, как и в любом социально-ответственном проекте. Как, например, это происходит в финансировании ХК «Сибирь» его учредителями. Ну, какой это бизнес? Они что, прибыль получают?

Я с 2008 года вхожу в состав попечительского совета ХК «Сибирь», и утвердительно могу сказать, что строительство арены входит в стратегию развития клуба. В городе должна появиться современная многофункциональная арена. Вот такую выгоду мы преследуем.

— В связи с возникшими вопросами отдельных представителей общественности намерены ли вносить изменения в концепцию? Какие объекты планируете разместить на территории парка? Скажется ли это на стоимости?

— Мнение у отдельных представителей общественности могло сложиться из-за ошибочного восприятия модели проекта. Мы воспринимаем сложившуюся сегодня ситуацию как совместную ошибку. Конечно, всем нужно давать информацию для публичного освещения. У нас и, уверены, у мэрии и администрации, никаких тайн нет, мы готовы это делать. Безусловно, мы считаем, что весь процесс должен быть максимально открытым и публичным.

В проекте строительства арены рассматривается комплексное освоение территории (КОТ) на 40 га в Кировском районе Новосибирска, на левом берегу Оби. Проект подразумевает не только современную многофункциональную ледовую арену, но и тренировочный каток, общеобразовательную школу, детский сад, объекты социально-бытового назначения, бизнес-центр, жилой квартал. Предлагаемой моделью проекта предусмотрено реинвестирование дохода от недвижимости в строительство арены.

— Почему под проект рассматривается комплексное освоение территории?

— Понятие комплексного освоения территории в мировом опыте используется много лет. А в России его начали применять не так давно. Мы считаем этот вариант привлекательным по нескольким причинам. Во-первых, это нужно для того, чтобы использовать весь инвестиционный потенциал данного участка территории, где главным объектом должна стать многофункциональная арена. Во-вторых, с помощью комплексного освоения территории Новосибирск получит новый толчок для развития, который даст ему многофункциональная арена и другие объекты. Уверен, если арена появится на этом месте и рядом с ней на всей территории новые объекты различного назначения, это станет новым этапом развития строительства в Новосибирске.

Немаловажно это и для привлечения в ХК «Сибирь» талантливых игроков. Понятно, что у каждого хоккеиста есть семья. И им небезразлично, где они будут жить, где будут учиться их дети. Самим хоккеистам важно, какая у них домашняя арена, на какой площадке играть. При реализации проекта КОТ нам будет, что им предложить. Этим самым ХК «Сибирь» сможет укрепить репутацию стабильного и перспективного клуба.

— Для чего под строительство арены нужны 40 га в центре Новосибирска? Некоторые предлагают отдать под этот проект 10 га, а некоторые и вовсе говорят о строительстве арены за городом. Предусматриваете ли вы иную, в том числе и другую финансовую модель проекта?

— Конечно же, формально для строительства арены достаточно и 10 га. На такой площади возвести арену реально, если есть бюджетные деньги, или есть некто, кто может вложить существенную сумму на возведение. Но как самостоятельный бизнес арена из себя ничего не представляет. Затраты на ее строительство несопоставимы той прибыли, которую она сможет принести, даже в долгосрочной перспективе. Кто в таком случае придет на аукцион? Поэтому мы предложили именно такую инвестиционную модель. Давайте дадим инвестору разумные условия, чтобы у нас появилась арена. Чтобы инвестор пришел на аукцион и выполнил все свои обязательства, ему нужно предложить понятные со старта проекта конкретные вещи, в том числе и проработанную финансовую сторону вопроса. Точно также это важно для области и города. Безусловно, власти должны быть уверены, что арена будет построена. Здесь важно открыто обсуждать даже неудобные вопросы и находить по ним решения. Все гарантии, как для города и области, так и для будущего инвестора, должны быть публичными. Я думаю, если будут предложены только 10 га земли и поставлена задача построить ледовую арену, вряд ли удастся кого-то привлечь на аукцион.

Что касается строительства арены за городом, то это, в первую очередь, будет неудобно для жителей Новосибирска. Представляете, сколько необходимо потратить бюджетных средств для организации логистики, чтобы только во время сезона КХЛ перевезти 10-12 тысяч болельщиков за город на хоккей? А другие спортивные соревнования, концерты, шоу? Ведь по предварительным оценкам, чтобы модель арены как бизнеса была успешной, на ней должны проходить порядка 160 мероприятий в год.

К тому же, бюджет арены составляет порядка 4,5 миллиарда рублей. При этом арена не является высокодоходным бизнесом. Как будущий инвестор сможет окупить свои затраты? Мы видим механизм – за счет дохода от недвижимости. При этом не факт, что этих средств инвестору должно хватить на строительство арены. И уж как минимум, вопрос для будущего инвестора об опережающем финансировании строительства арены будет стоять очень остро. На эти и остальные ключевые вопросы мы сможем получить ответы лишь после разработки архитектурной и градостроительной концепций комплексного освоения территории и предварительного проекта арены со всеми цифрами.

На сейчас это единственная модель строительства арены, которая может привлечь инвестора. Каких-то других конкретных моделей, которые приведут к строительству стадиона и сделают его реальным, пока никто не предложил.

Но нам, области, городу крайне полезно и важно иметь возможность рассматривать другие модели по формированию экономически целесообразных инвестиционных условий КОТ рассматриваемого участка, обеспечивающие строительство арены в срок до сентября 2022 года. Этот вопрос обсуждался на последнем заседании рабочей группы по реализации строительства ледовой арены в Кировском районе Новосибирска 23 мая. Конечно же, любые иные предложения будут большим плюсом. Но это должна быть не просто мысль или идея, а конкретная модель с цифрами и расчетами, чтобы понимать, как она работает.

— Есть ли предварительные эскизы будущей арены и прилегающей к ней территории?

— То, как будет выглядеть вся территория комплексного освоения, арена и прочие подробности, должен представить инвестор, который выиграет аукцион, в течение 6 месяцев после его завершения. Мы создаем модель проекта КОТ, при которой возведение арены станет возможным. Еще мы предлагаем архитектурную и градостроительную концепцию всей территории КОТ и отдельно архитектурную концепцию многофункциональной арены, которая должна соответствовать всем самым высоким требованиям и стандартам, включая безопасность. В реальности, мы создаем нестандартную ситуацию, чтобы у всех было конкретное понимание об арене и КОТ до аукциона, а не через полгода после него. Для обеспечения комфортности, прозрачности и публичности проекта, мы делаем это сейчас, не привлекая бюджетные деньги.

Важно понимать, что на заседаниях рабочих групп мы доносим не личное мнение, а экспертную оценку. Чтобы получить эти предложения мы привлекли экспертов в данной области из России, Норвегии, Финляндии и Латвии. Как раз в этом мы и видим одну из основных задач «Парка Чемпионов».

Мы провели конкурсы на разработку концепции мастер-плана КОТ, на разработку эскизного проекта будущей многофункциональной арены. По их итогам мы выбрали победителей, с кем и заключили договоры.

Лучшие предложения по арене предоставили финны, специализирующиеся на многофункциональных аренах. За их плечами эскизы успешно реализованных в дальнейшем «Хартвалл-арены», дворца спорта в Санкт-Петербурге, ярославской «Арена 2000», арены «Авангарда» в Омске, мультиарены в Праге и многие другие комплексы.

А мастер план КОТ, включающий в себя схемы размещения арены и других объектов, в том числе и социальной инфраструктуры, разрабатывает директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС при президенте РФ, ведущий московский архитектор-урбанист – Ирина Ирбитская.

Ирина является экспертом по вопросам развития территорий. Она руководила разработкой документов стратегического планирования для субъектов нашей страны, создала более 70 градостроительных концепций, в том числе разработала концепцию развития инновационного центра «Сколково», является автором программы социального жилья для Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Предварительные архитектурные и градостроительные концепции КОТ, а также архитектурная концепция самой арены были представлены на заседании рабочей группы 23 мая. Окончательные варианты, я думаю, будут представлены через месяц. Эта работа находится на завершающем этапе.

— Расскажите более подробно о ледовой арене. Какие возможности у Новосибирска появятся со строительством этого объекта: что получит спортивная, культурная сфера, как это отразится на развитии детского спорта?

— Это должна быть крытая спортивная универсальная ледовая арена с количеством более 10 500 зрительских мест, ориентировочной площадью 30 000 – 35 000 кв.м. Ледовая арена позволит проводить на международном уровне соревнования по хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу, а также музыкальные шоу, концерты и иные зрелищные мероприятия мирового уровня.

В комплексе проект арены должен предусматривать тренировочный каток с искусственным льдом 60*30 м, 1 500 парковочных мест, ресторан на 1 000 мест, современные раздевалки, медицинский центр и другие помещения, обеспечивающие многофункциональность арены. Новосибирск получит одну из лучших арен не только в России, но и в мире. Безусловно, это будет новый этап в спортивной и культурной жизни города.

Мальчишки со всей области живут хоккеем, пропадают на площадке часами после тренировок. Представляете, как они ждут новую арену? Арена – это еще и тренировочный каток, современные раздевалки, спортивные залы. Конечно, все это отразится и на подготовке будущих чемпионов.

Многофункциональная арена также позволит проводить культурные мероприятия мирового масштаба, что привлечет в город звезд с громкими именами. Сейчас площадки, отвечающей всем запросам для постановки масштабных шоу и концертов, нет. Универсальность арены очень важна. Арена должна стать центром притяжения жителей города, ведь она позволит проводить мероприятия любого уровня и на любой вкус.

— Намерения правительства Новосибирской области остаются в силе? Область обеспечит строительство необходимой инфраструктуры?

— Область и город намерены обеспечить развитие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта, а именно дорожно-транспортной сети, внешних инженерных сетей, а также благоустроить набережную. Я считаю, что это серьезное преимущество проекта. Область и город при реализации этих намерений дают толчок развития всей территории левобережья в Новосибирске.

Если в концепции не будет обеспечено строительство инфраструктуры, можно считать, что она неосуществима.

— Как оцениваете вероятность открытия станции метро «Спортивная»? И за чьи средства она будет строиться?

— Станция метро – это важнейшая часть транспортной инфраструктуры. Как я уже говорил в ответе на предыдущий вопрос, в предложенной нами модели это входит в компетенцию области и города.

— Новосибирск уже во второй раз презентовал свою заявку на МЧМ-2023. Как зависит решение ИИХФ от строительства арены?

— Действительно, Новосибирску уже во второй раз предоставили возможность презентовать свою заявку на право проведения МЧМ 2023. Это достаточно нестандартная ситуация, но говорит о многом: о системном подходе продвижения заявки города, заинтересованности города в проведении мероприятия и, наконец, интересе ИИХФ к городу, как к месту проведения первенства.

В первый раз презентация состоялась в прошлом году в Париже. Сейчас – в Кельне на годовом конгрессе, который является высшим законодательным органом ИИХФ. Туда ездила большая делегация из Новосибирска, включая губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, мэра Новосибирска Анатолия Локтя, председателя законодательного собрания региона Андрея Шимкива, и это очень важно.

Руководство региона и города уверено, что своими усилиями сможет заработать право проведения МЧМ 2023, и они правы. В Кельне ни США, ни Финляндия свои презентации не провели. Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер лишь подтвердил полезность проведения соревнований в Новосибирске, как для города, так и для мировой хоккейной общественности, а президент ИИХФ Рене Фазель в очередной раз выразил свою любовь к России и уверенность в том, что в Новосибирске МЧМ точно пройдет на высшем уровне.

Да, окончательного решения о месте проведения пока, объявлено не было. По нашему мнению, в этом нет ничего необычного, до чемпионата еще 6 лет. Важно, что Новосибирск последовательно продвигает свою заявку.

Ведь абсолютно понятно, что не решение о месте проведения МЧМ 2023 года влияет на планы по реализации проекта строительства ледовой арены в Новосибирске, а наоборот, реализация строительства арены прямо влияет на это решение. Если ИИХФ не увидит продвижения в этом вопросе, вряд ли нам всем стоит ждать положительного исхода и через год в Дании.

Конечно же, мы понимаем, что положительное принятие решения по проведению МЧМ 2023 будет дополнительным стимулом при строительстве арены.

При этом мы считаем, что не надо привязываться к этой дате. Если МЧМ не будет в Новосибирске, что, арена нам всем не нужна?

— В какие сроки должна быть построена арена?

— Сроки здесь являются очень важным фактором. И федерация хоккея России контролирует этот вопрос, непрерывно взаимодействуя с областью и городом. На совещании ФХР в апреле, на котором присутствовала делегация НСО во главе с губернатором Владимиром Городецким, помимо вопроса создания рабочей группы по строительству арены, уделили внимание и сжатым срокам ее строительства. Арена должна пройти соответствующие процедуры инспектирования, тестовые соревнования и другие мероприятия.

Если ничто не помешает проведению аукциона в августе-сентябре этого года, и он состоится, то после всех юридических процедур начало строительства можно прогнозировать лишь на первый квартал 2019 года, а завершение и сдачу арены в эксплуатацию, не позднее сентября 2022 года. Повторюсь, этот же срок, как крайний, будет регламентирован и условием проведения МЧМ 2023.

Если же аукцион не состоится в августе-сентябре 2017 года, то сдать арену к 2022 году станет практически нереально.

Как правило, решения ИИХФ о праве проведения молодежных первенств принимаются незадолго до их начала. Сейчас мы знаем только то, где соревнования пройдут в 2019 году – это канадский Ванкувер. Что же касается городов-хозяев МЧМ с 2020 года и далее – это еще вопрос.

Мы не можем знать всех подводных камней процедуры выбора города для проведения соревнований, но они, конечно же, есть. Ведь в принятии таких решений участвует более 100 делегатов из разных стран. Голоса есть как у ведущих хоккейных стран – Канады, США, Швеции, Финляндии, Латвии и других, так и у совсем не хоккейных стран – ЮАР, Индии, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Азербайджана, Монголии, Таиланда. Уверен, что у нашей заявки есть как противники и соперники, так и те, кто выражает нам поддержку.

Одно мы знаем точно, если не продвигать строительство арены, ИИХФ вряд ли отдаст нам право проведения чемпионата. А в случае, если международная федерация будет принимать решение в обычном для себя режиме за два-три года до чемпионата, а мы будем ориентироваться только на факт его проведения, то в Новосибирске арена так и не появится.

— Как вы думаете, удастся ли перезонировать участок в зону общественно-деловой постройки?

— Это важная и серьезная процедура со своими порядками и нормами. Все в ожидании решения, ведь от него зависят сроки реализации проекта. Если перезонирование участка в зону общественно деловой постройки не произойдет, то инвестиционная составляющая предложенной нами модели будет утрачена. Она слабо реализуема без этой юридической процедуры.

— Есть ли, по вашей информации, претенденты на этот участок?

— Претендентом на этот участок может быть любая компания со стратегическим интересом в Новосибирске. Я уверен, что потенциальные инвесторы следят за ситуацией, которая сейчас никак не продвигается. И вряд ли этот факт придает им какой-то уверенности. Если перезонирование участка уже вызывает столько вопросов, то что будет дальше? Сейчас я вижу задачу в другом. Повторюсь, область и город должны преодолеть возникшую ситуацию и организовать и провести аукцион так, чтобы он смог привлечь максимальное количество претендентов на этот участок, а в дальнейшем, чтобы это привело к появлению ледовой арены.

— Что вы все-таки будете делать, если в ближайшее время депутатами не будет принято решение о перезонировании участка земли?

— Давайте не торопить события. У нас есть конкретные задачи согласно меморандуму. И хотя он не накладывает никаких юридических обязательств, мы относимся к нему со всей ответственностью. Все, что к нам относится, а это формирование архитектурных и градостроительных концепций, предложения на привлечение инвестиций городу и области, предложения по эффективности реализации проекта, – все это будет сделано.