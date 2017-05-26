ТРЦ «Европейский» в Новосибирске будет сдан в течение 2017 года

Крупный торгово-развлекательный центр «Европейский», строительство которого ведется на улице Танковой в Новосибирске, планируется сдать в текущем году. Об этом сообщил «КС» руководитель отдела исследований и консалтинга компании «Магазин Магазинов» Андрей Васюткин, которая является брокером объекта.

Сдача торгово-развлекательного центра «Европейский» на ул. Танковой неоднократно откладывалась: его реализация стартовала еще в 2008 году, затем, с 2010 по 2013 гг. была заморожена, в 2014 году работы возобновились.

«Сдать объект в эксплуатацию мы планируем в течение 2017 года. В нем будут представлены, в частности, принципиально новые бренды для Новосибирска», — сообщил руководитель отдела исследований и консалтинга компании «Магазин Магазинов» Андрей Васюткин в рамках форума CESA-2017. Однако детальный состав арендаторов пока не раскрывается.

Напомним, что площадь торгового центра «Европейский» составит 100 тыс. кв. метров, из них арендопригодная — 45 тыс. кв. метров, строительство ведется на участке 2,4 га. Девелопер проекта – компания Atrium Development.

Ранее сообщалось, что на место продуктового оператора в «Европейском» претендуют «Ашан» и «Лента», гипермаркета бытовой техники — «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносила».

К ожидаемым открытиям текущего года на рынке коммерческой недвижимости Новосибирска эксперты также относят бизнес-центр «СД Альфа-Капитал» класса А на ул. Кирова площадью 16,6 тыс. кв. метров и ТРЦ «Апельсин» на площади Гарина-Михайловского площадью 71,7 тыс. кв. метров. Однако последний, по словам участников рынка, на данный момент заполнен арендаторами не более, чем на 20%.