25 мая в Москве прошла панельная сессия «Инвестиционный климат России на стыке цифровой и новой экономики». В дискуссии приняли участие Министр экономического развития России Максим Орешкин, президент «Деловой России» Алексей Репик, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, губернатор Алтайского края Александр Карлин и другие главы субъектов РФ.

Алтайский край, по данным агентства «Эксперт РА», на протяжении 10 лет входит в число 25 наиболее инвестиционно-привлекательных территорий страны. По уровню инвестиционного риска край занимает 31-е место. В 2005 году регион находился на 72-й строчке рейтинга.

В 2016 году в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Алтайский край отнесен к третьей группе российских регионов (из пяти) и занял пятое место в СФО. Об этом сообщают в пресс-службе Минэкономразвития региона.

По данным опроса, проведенного среди предпринимателей, в Алтайском крае улучшились такие показатели, как время получения разрешений на строительство, время регистрации прав собственности, время постановки на кадастровый учет. Регион занимает 1-е место среди субъектов РФ по срокам регистрации юрлиц. В среднем в Алтайском крае она занимает 9 дней.

Регион занимает 3-е место в России по эффективности деятельности регионального Совета по улучшению инвестиционного климата и 5-е место – по деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое имущество.

«Наличие портфеля инвестиционных проектов позволяет в первоочередном порядке сосредоточить внимание на Заринске и Новоалтайске, где формируются территории опережающего социально-экономического развития. Особые условия формируются для инвесторов, в том числе зарубежных компаний, которые приносят с собой технологии высокого уровня и распространяют культуру более эффективного бизнеса», – подчеркнул Александр Карлин.

Глава Алтайского края также добавил, что рассчитывает на совместную работу с региональными и федеральными органами власти, органами местного самоуправления, инвесторами и ведущими деловыми объединениями.