По сведениям Западно-Сибирского гидрометцентра, 27 мая ожидаются заморозки в Новосибирске и других городах СФО.



Ночью 27 мая в Новосибирской области местами ожидается похолодание до -3 С. В том числе заморозки могут быть и в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте «Западно-Сибирского УГМС». Об осадках синоптики пока не предупреждают.

При этом, согласно прогнозу, уже днем 28 мая снова будет тепло: до +28 С, а 29 мая — даже до +30, но с дождем.

Заморозки ждут и в других городах Сибири. Так, в Томске возможно похолодание до -3 С, в

Кемеровской области и Алтайском крае — до -2 С. Такое же ухудшение погоды ожидает республику Алтай.

Этот май не жалует сибиряков хорошей погодой. Напомним, что 17 мая в Новосибирске прошел мокрый снег.