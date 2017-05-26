Губернатор Красноярского края оказался самым «бедным» среди руководителей сибирских регионов

Корреспондент «КС» ознакомился со сведениями о доходах 12 сибирских губернаторов и узнал, что больше всех за 2016 год заработал врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.

На 26 мая свои декларации за прошлый год предоставили все руководители регионов Сибирского федерального округа. Больше всех по итогам 2016 года заработал врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин, который внес в декларацию 13 млн рублей, тем самым увеличив свой заработок по сравнению с 2015 годом на 200 тыс. рублей. В два с лишним раза меньше заработал глава республики Хакасия Виктор Зимин. Тем не менее он находится на втором месте среди сибирских руководителей регионов, отчитавшись о доходе в 6,14 млн рублей. Ранее его заработок был гораздо скромнее – 2,8 млн рублей.

Третье место досталось омскому губернатору Виктору Назарову, чей доход составил 5,91 млн рублей. Назаров, напротив, в 2016 году заработал меньше, чем годом ранее, когда в декларации фигурировала сумма в 6,14 млн рублей.

Почти на миллион больше, чем в 2015 году, заработала губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. В 2016 году, согласно данным ее декларации, ее доход составил 5,44 млн рублей, тогда как в 2015-м 4,48 млн рублей.

На пятом месте оказался Аман Тулеев, глава Кузбасса. Он увеличил свой доход примерно на 230 тыс. рублей, отчитавшись о 5,42 млн рублей. Большая часть его заработка – это выплаты за различные звания.

Шестое место с заработком 4,85 млн рублей отведено губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому. Если сравнивать с декларацией 2015 года, то Владимир Городецкий незначительно увеличил доход: ранее он заработал 4,72 млн рублей.

Первое лицо Иркутской области Сергей Левченко внес в декларацию сведения о заработанных 4,12 млн рублей, что меньше, чем ранее, на 300 тыс. рублей.

На восьмом месте глава Тувы Шолбан Кара-оол, который заработал 4,08 млн рублей. Он, так же как и Левченко, отчитался о сумме, которая меньше дохода 2015 года, однако у главы республики доход снизился только на 80 тыс. рублей.

Уменьшение дохода на 1 млн рублей поставило главу Алтайского края Александра Карлина на девятое место. В 2016 году он заработал 4,01 млн рублей.

Недавно назначенный на должность исполняющего обязанности главы республики Бурятия Алексей Цыденов на посту заместителя министра транспорта России заработал в 2016 году 3,57 млн рублей. Примерно столько же указано в декларации главы другой республики – республики Алтай. При этом отметим, что в 2015 году у главы Алтая Александра Бердникова была указана сумма гораздо меньше – 2,68 млн рублей.

Самым же «бедным» губернатором оказался Виктор Толоконский, управляющий Красноярским краем. В этом году он заработал 2,82 млн рублей, однако это больше на 200 тыс. рублей, чем в 2015 году.