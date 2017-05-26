Стали известны имена некоторых чиновников, которые займут свои посты в новом составе республиканского правительства. Глава Хакасии Виктор Зимин провел 26 мая три рабочие встречи, по итогам которых определил, кто займет места исполняющих обязанности министров.

Заместителем главы Хакасии останется Ирина Смолина. Наталья Карамашева продолжит работу на посту министра социальной защиты Хакасии. Пост министра сельского хозяйства и продовольствия глава республики предложил занять Александру Башкову. Ранее чиновник занимал должность первого заместителя этого министерства.

Напомним, в конце апреля глава Хакасии Виктор Зимин на сессии Верховного совета отправил республиканское правительство в отставку. Причиной послужила нерасторопность ведомств при решении насущных проблем, отметил Виктор Зимин.

В начале мая «КС» писал, что один из заместителей председателя правительства республики Николай Попов подал в отставку, не дожидаясь увольнения.

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