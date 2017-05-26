Банк «Открытие» поддержал Байкальский бизнес-форум

Банк «Открытие» выступил партнером и генеральным спонсором II Байкальского предпринимательского форума «Точки роста. Матрица развития».

Форум «Точки роста. Матрица развития», прошедший в Иркутске в преддверии Дня российского предпринимательства, стал площадкой для заинтересованного диалога о перспективах развития региона более тысячи участников — представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, государственных корпораций, различных структур поддержки малого и среднего бизнеса, делового сообщества.

В инвестиционном послании губернатор Сергей Левченко озвучил как позитивные результаты совместной работы всех государственных и общественных институтов Иркутской области по реализации ее инвестиционного потенциала и стимулированию экономического роста, так и системные проблемы. В числе последних был назван недостаточно высокий уровень предпринимательской активности в важных для региона сферах.

Представитель банка «Открытие», директор Сибирской региональной дирекции Андрей Смирнов отметил, что инвестиционная активность во многом зависит от уровня и объема возможностей, которые готовы предоставить бизнесу кредитно-финансовые институты, работающие в регионе.

«Банк «Открытие» наработал большую практику в части поддержки бизнеса разного масштаба и может помочь нацеленным на развитие компаниям в Иркутской области, которую мы рассматриваем как одну из наиболее значимых региональных точек роста всей Сибири», — сказал Андрей Смирнов.

«Открытие» поддерживает перспективные проекты в различных отраслях экономики как в России, так и за рубежом, в том числе с использованием ресурсов ключевых государственных институтов развития и поддержки бизнеса.

Банк принимает активное участие в обеспечении внешнеэкономической деятельности своих клиентов, что актуально для Сибирского региона в силу его географических особенностей, высокого научно-технологического и экспортного потенциала. Сотрудничество с партнерами в ряде стран в сфере межбанковского бизнеса позволяет банку представить клиентам — участникам ВЭД широкий спектр инструментов для обслуживания, структурирования и финансирования внешнеторговых контрактов на выгодных условиях.

«Открытие» предлагает компаниям комплексное обслуживание по всему спектру услуг, связанных с управлением финансами, и преимущества крупнейшего в России частного кредитно-финансового института — финансовые, технологические, организационные, — подчеркнул Андрей Смирнов. — Будем рады помочь развитию бизнеса наших клиентов в Иркутской области и наращиванию экономического потенциала этого перспективного региона Сибири».

В рамках форума представителю одного из ключевых партнеров «Открытия» — Диляре Окладниковой, возглавляющей Иркутский областной гарантийный фонд, от имени банка была вручена шахматная доска ручной работы с личным автографом знаменитого российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Организаторы выразили банку «Открытие» благодарность за содействие в проведении бизнес-форума. «Надеемся, что сотрудничество в сфере поддержки и развития бизнеса в Иркутской области будет способствовать росту предпринимательской активности в регионе», — говорится в письме.

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