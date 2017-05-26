Совещание по рассмотрению проекта социально-экономического развития Забайкальского края состоялось 25 мая в Москве под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака. В обсуждении также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

Как ранее писал «КС», в соответствии с поручением Президента проект комплексного плана разработали Минэкономразвития России и Правительство края.

В рамках совещания проходило обсуждение отдельных мероприятий плана, ранее не поддержанных федеральными органами власти, сообщают в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в СФО. В результате таблица разногласий, включавшая в первоначальном варианте 70 мероприятий, значительно уменьшилась.

Участники заседания приняли решение выделить несколько приоритетных проектов, предполагающих модернизацию или создание инфраструктурных объектов. Проекты, направленные на ускоренное социально-экономическое развитие Забайкалья, будут обеспечены финансированием из федерального бюджета в ближайшие годы.

Дмитрий Козак поручил к 31 мая подготовить протокол заседания, в котором будут указаны конкретные мероприятия, исходя из обозначенных правительством края приоритетов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края.

На прошедшем 19 мая заседании Координационного совета по развитию Байкальского региона Сергей Меняйло отметил, что комплексный план развития Забайкальского края – это один из первых в стране опытов разработки подобного рода документов, поэтому он будет доведен до других субъектов Федерации округа.

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