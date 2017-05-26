На одной из крупнейших геофизических компаний после погашения более 100 млн рублей задолженности все еще остается долг по зарплате перед почти 500 работниками.

Вчера, 25 мая, в Новосибирске на площади Ленина работники ПАО «Сибнефтегеофизика» провели пикет, перед которыми у предприятия имеется задолженность по заработной плате. В областной прокуратуре уточнили, что геофизическая компания уже почти год находится на контроле ведомства, а ее генеральный директор Станислав Лосев привлечен к административной ответственности по двум статьям: по ч.ч. 1, 4 ст. 5.27 (нарушение трудового законодательства) и по ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве). Кроме того, в отношении Лосева сейчас расследуется уголовное дело о невыплате зарплаты работникам предприятия.

Напомним, с февраля по июль 2016 года перед 1260 работниками задолженность превысила 160 млн рублей. На 1 мая этого года данная сумма уменьшилась на 116 млн рублей, однако свои деньги до сих пор не получили 486 работников предприятия на сумму около 65,8 млн рублей. Как сообщил ряду СМИ представитель АО «Росгеология» Антон Сергеев, госкорпорация перевела «Сибнефтегеофизике» 23 мая этого года еще 40 млн рублей на эти цели. В следственном управлении СК РФ области корреспонденту «КС» эти сведения пока не смогли подтвердить, отметив, что на данный момент официальной информации ведомство не получало.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Произведены выемки бухгалтерских документов ПАО «Сибнефтегеофизика, назначен и проведен ряд особо сложных бухгалтерских экспертиз, предметом которых явилось установление обстоятельств расходования обвиняемым находившихся на счетах предприятия в период образования задолженности денежных средств», — добавили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Как рассказали в управлении, Станислав Лосев не признал обвинение по невыплате зарплаты работникам предприятия и отказался от дачи показаний.

ПАО «Сибнефтегеофизика» в марте 2017 года признано банкротом. Сумма требований кредиторов превышает 1,6 млрд рублей. В начале мая сообщалось, что Сбербанк планирует продать заложенное имущество банкрота за 187,6 млн рублей.

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