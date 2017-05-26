В Новосибирской области создана рабочая группа по рассмотрению концессионных соглашений в сфере ЖКХ

На сайте правительства Новосибирской области опубликован приказ министерства ЖКХ и энергетики региона, в котором говорится о создании рабочей группы по рассмотрению концессионных соглашений в сфере коммунальной инфраструктуры. Документ подписан министром ЖКХ Евгением Кимом еще 5 мая, но был опубликован только вчера.



Председатель рабочей группы — заместитель губернатора Сергей Семка. В ее состав вошли сам министр Ким, замминистра экономразвития Лев Решетников и руководитель департамента по тарифам Гарей Асмодьяров, а также первый заместитель гендиректора Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов. Кроме того, в комиссию вошли представители компаний: гендиректор ООО «ИТ Синтез» Сергей Александров и управляющий партнер ООО «Концессионные решения» Даниил Гинзбург.

В документе говорится, что группа создаются с целью «повышения эффективности организации взаимодействия органов исполнительной власти Новосибирской области, индивидуальных предпринимателей, российских или иностранных юридических лиц, либо действующих без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двух и более указанных юридических лиц при подготовке, заключении, исполнении, изменении и прекращении концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры на территории» региона.

О том, что в правительстве НСО существует площадка для обсуждения подобных проектов, «КС» уже писал ранее.

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