20 мая 2017 года в Новосибирске прошла юбилейная пятая конференция TEDxNovosibirsk, которая стала самой масштабным мероприятием TEDx из когда-либо организованных в России. Конференции TEDx — это независимые мероприятия, организованные разными людьми по всему миру. Цель каждой конференции — поделиться «идеями, достойными распространения». Темой новосибирской TEDx в 2017 году стала «Человек будущего».

Независимые конференции TEDx проводятся по всему миру по лицензии TED (Technology, Entertainment, Design). Впервые TEDx была проведена в 1984 году в США и собрала на одной сцене людей из разных профессиональных сфер — ученых, политиков, предпринимателей, художников, музыкантов, инженеров и многих других. В разные годы спикерами TED были Стив Джобс, Билл Гейтс, Стивен Хокинг, Эл Гор, Билл Клинтон, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и основатель Wikipedia Джимми Уэйлс. В Новосибирске TEDx проходит с 2011 года. Ее организатором является основатель школы «Человек слова» Светлана Фоминых. В 2017 году конференция стала самой масштабной за всю историю проведения ее в Сибири.

В этом году на TEDx более десятка спикеров из самых разных сфер обсудили с аудиторией в 1000 человек перспективы человечества на ближайшие 10–50 лет. Речь шла о том, что ждет человека в будущем, как изменятся город, бизнес, образование, медицина, семья, стоит ли опасаться негативного эффекта от новых технологий.

Среди наиболее ярких спикеров мероприятия можно выделить Евгения Черешнева — президента Biolink Technologies, который вживил под кожу своей левой руки биочип для исследования вопросов приватности человека в мире «Интернета вещей». Сегодня Евгений Черешнев может управлять многочисленными устройствами без нужды в авторизации и сложных паролях: открывать дверь без ключа, снимать блокировку телефона прикосновением, а в потенциале — отказаться от банковских карт, расплачиваясь кистью.

Впрочем, это лишь один пример того, каким может быть ближайшее будущее. «КС» опросил представителей бизнеса, какое впечатление на них произвел TEDx Novosibirsk и выступления каких спикеров в наибольшей степени вдохновили.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Бучик, генеральный директор компании NPM (до ребрендинга — «Новосибпродмаш»):

— Стараюсь не пропускать новосибирский TEDx. Несколько лет назад я даже поделился на этой сцене своей историей. Для меня это уникальная площадка погружения в концентрированную среду инноваций, где всего за несколько часов можно одновременно зарядить мозг, распаковать свои резервы и получить шквал вдохновляющих идей и мыслей для свершения прорыва в своем деле. Пятая, юбилейная конференция не стала для меня исключением, даже несмотря на долгий перелет, завершившийся тем же утром. Не смогу выделить кого-то из спикеров, ведь тема будущего и человека будущего вообще очень благодатна для разнообразных размышлений. Благодарю организаторов конференции и лично Светлану Фоминых за традиционно высокий уровень подготовки новосибирского TEDx!

Валерий Остриков, коммерческий директор телекоммуникационной компании «Онлайн Сити»:

— Первый раз я был на TEDx Novosibirsk в 2015 году. За два года аудитория конференции выросла до 1000 человек. Организаторы каждый год продолжают удивлять посетителей организацией конференции, мероприятий и мастер-классов и сами для себя повышают планку для каждой следующей конференции. В этом году TEDx Novosibirsk стал самым масштабным TEDx в России — и организаторы прекрасно с этим справились. В перерывах между сессиями гости в спокойной обстановке задавали вопросы спикерам, участвовали в фокусах с жидким азотом и окунулись в виртуальную реальность — ощутили себя людьми будущего.

В целом надо отметить, что каждый спикер рассказывал о сложном и будущем простым понятным языком. Меня впечатлила последняя сессия. Мне понравились священник Петр Боев, который был изгнан из церкви, но сохранил веру, нашел свое призвание, продолжил учить и помогать людям, и Евгений Черешнев — «человек киборг» с биочипом в руке. Благодаря биочипу Евгений отказался от смарт-карточек и ключей для прохода через системы контроля доступа, следующий шаг — отказ от паспортов, водительских прав и документов. Биочип собирает большой объем информации о деятельности и эмоциональном состоянии Евгения. Анализ данных и последующая продажа компаниям — наше будущее. Я считаю, что в будущем каждый из нас будет жить с биочипом.

Мне как отцу двоих детей в первую очередь было интересно, что ждет моих детей в будущем, какими они будут и как мне правильно воспитать и подготовить своих детей к будущему. Спикеры TEDx подсказали новые возможности для развития и воспитания детей. Иван Трухачев, преподаватель истории частной школы «Наша школы», рассказал, как сделать обучение детей интереснее.

Выступления спикеров подтвердили слова доктора Брауна (из фильма «Назад в будущее»): «Ваше будущее еще не написано, как и ничье другое! Ваше будущее в ваших руках — сделайте его счастливым для вас обоих!» Каждый из нас может сделать свое будущее и будущее своих детей таким, каким пожелает.

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