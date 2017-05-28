«КС» продолжает составлять рейтинг новых корпоративных сайтов, выпущенных сибирскими разработчиками. На этот раз в него попали проекты, запущенные в 2016 году. Количество сайтов и их разнообразие заметно возросло по сравнению с прошлым годом, все больше компаний стремятся обновить свои сетевые визитки. В каком именно направлении идет развитие, как изменились тренды и запросы клиентов, выяснял «КС» вместе с участниками рынка и экспертами.

В жюри конкурса редакция пригласила представителей региональных веб-студий. Совместными усилиями они отобрали лучшие, по их мнению, сайты, появившиеся в сети между 1 января и 31 декабря прошлого года. После этого представленные работы были оценены с самых разных точек зрения, в том числе оригинальности исполнения и соответствия ожиданиям целевой аудитории. В рейтинге участвовали только корпоративные сайты. Их в этом году оказалось довольно много, поэтому далеко не все смогли попасть в Топ-5. Но и они, на наш взгляд, заслужили специальных номинаций от «КС».

Итак, перейдем к победителям.

1-е место — сайт отеля «Аквамарин». Разработчик — digital‑агентство ONLY. Итоговая оценка — 4,7 из 5 баллов.

Этот проект стал не только лучшим по оценкам жюри, но и своего рода эталоном современного сайтостроения. Раньше корпоративные сайты включали адаптацию для мобильных устройств, сейчас они строятся под них изначально — и сайт «Аквамарина» тому пример. Адаптация здесь — уже под настольные ПК, работать мышью и тачпадом с данным сайтом так же удобно, как и сенсорным экраном. «Современный сайт, выполненный в соответствии с последними трендами по оформлению сайтов: сэндвич-меню в правом углу экрана, красивая качественная картинка на заставке, лаконичные и нативно понятные иконки, использование принципа карточного дизайна с элементами интерактива. И все это дополнено дизайнерским решением чередования ассоциативных картинок во время загрузки страниц», — такую оценку проекту дала директор по маркетингу компании ITConstruct Анастасия Цой.

По оценке директора интернет-агентства «Космос-Веб» Василия Чуписа, рассматриваемый сайт является бесспорным лидером 2016 года, и пяти баллов для него даже мало: «Отдельно стоит отметить прелоадер — кликал по большинству ссылок ради него — и типографику. Качественный продукт, отличная композиция и атмосферный визуальный ряд, создающий правильное настроение. Пожалуй, лучший пример из предоставленной выборки», — высказывается он.

Из недостатков проекта можно отметить разве что некоторую «тяжеловесность» — может долго открываться при работе с мобильным Интернетом — плюс небольшие недоработки в юзабилити. К примеру, можно было бы сделать изменение цвета при наведении курсора на ссылки и кнопки — оно и сейчас есть, оттенок меняется очень слабо. Имеется небольшая техническая недоработка – при оформлении заказа не всегда верно выводится итоговая сумма.

2-е место — сайт проектной компании «Архигрупп». Разработчик — студия Country. Итоговая оценка — 4,6 из 5 баллов.

Проект имеет много общего с победителем этого года — те же тренды, та же ориентация и почти такая же оценка. «Отличная работа, хороший front-end разработчиков и иллюстраторов», — оценивает сайт Василий Чупис. «Информативный сайт, хорошо адаптированный под мобильные устройства. Отличные и дизайн, и техническая реализация», — дает оценку стратег digital-агентства Wow Борис Ларсон. К преимуществам рассматриваемого проекта можно отнести также высокую скорость работы, а минусом может стать небольшой размер некоторых ссылок, которые к тому же расположены достаточно близко друг к другу. Для работы с мобильного устройства, особенно при небольшом экране, это может быть не очень удобно.

3-е место — сайт поставщика автозапчастей из Южной Кореи CTR. Разработчик — digital-агентство Wow. Итоговая оценка — 4,5 из 5 баллов.

И снова «мобильный» сайт, хорошо адаптированный под настольные компьютеры. Вот что о проекте говорят сами разработчики: «Перед нами стояла задача разработать сайт компании, который бы одновременно покрывал потребности CTR как в B2C-, так и в B2B-коммуникации. Учитывая, что сайтом пользуются конечные потребители, было важным избежать лишних подробностей и малопонятных терминов, которыми перегружены сайты конкурентов. В итоге мы сделали сайт, чтение которого не утомляет и легко для восприятия как конечными потребителями, так и представителями B2B-сегмента», — рассказывает Борис Ларсон.

Другие члены жюри также высоко оценили работу коллег по рынку. «Приятная графика и шрифты, механика работы достаточна простая. Информация понятна и доступна», — говорит Василий Чупис. «Сайт выполнен в соответствии с трендами последних лет: крупный шрифт, фоновые картинки, меню-сэндвич с правой стороны, — комментирует Анастасия Цой. — Сайт создан по типу лэндинга со сложной геометрией прокрутки: при последовательной прокрутке сайт то идет вниз, то выезжает со стороны». Это действительно так, адаптация работы с мышью, точнее, с колесиком мыши, построена так, что прокрутка открывает новые страницы в строго определенном порядке: компания, продукция, каталог товаров, история, реклама, список партнеров — но появляются они с разных направлений. «Из недостатков можно отметить, пожалуй, динамичный синий и красные цвета в качестве фоновых, которые отвлекают от ключевой информации и затрудняют восприятие текста. К тому же красный логотип на активном синем фоне зрительно сложно воспринимается», — отмечает Анастасия Цой.

4-е место — сайт стоматологической клиники iDent. Разработчик — «Космос-Веб». Итоговая оценка — 4,2 из 5 баллов.

На фоне предыдущих проектов сайт iDent выглядит достаточно классически — и в то же время по-современному. «Сайт выполнен в соответствии с последними трендами по оформлению: сэндвич-меню в правом углу экрана, красивая качественная картинка на заставке, лаконичные и нативно понятные иконки, большие качественные фотографии», — дает оценку Анастасия Цой. Из минусов стоит отметить неудобно расположенную нижнюю панель — чтобы до нее добраться, нужно долго крутить страницу вниз… и при этом вожделенная панель может еще и «убежать», не дождавшись клика, если действие происходит на подгружаемом разделе (например, «Отзывы»). Впрочем, это компенсируется сэндвич-меню, где дублируется весь нужный функционал.

5-е место — сайт компании «Геркулес». Разработчик — студия «Митра». Итоговая оценка — 4 из 5 баллов.

Лаконичный, простой и в то же время удобный сайт, где основным средством навигации, как и у большинства участников данного рейтинга, предусматривается тачскрин. Вернее, так должно было быть. «Мне понравился первый экран сайта. Он сразу дает посетителю понимание, чем занимается компания и почему с ней стоит работать, — эту часть Борис Ларсон оценил достаточно хорошо, чего нельзя сказать об адаптации. — С другой стороны — старомодный дизайн во внутренних разделах, плюс сайт совершенно не оптимизирован под мобильные устройства. На Android 6 в Chrome и вовсе главная страница не прокручивается до конца. Для 2017 года это критично плохо. И ориентация на B2B оправданием не является: многие менеджеры, особенно топ-менеджеры, существенную часть своих рабочих задач решают со смартфонов».

Василий Чупис дал работе хорошую оценку, в первую очередь дизайнерской его части. Но и недостатки тоже отметил: «Качественно сняты и обработаны фотографии, и видео с рожью завораживает. Правда, часть графики не несет в себе никакого смысла: особенно заметно на блоке географии продаж, который проверяет на прочность знание географии пользователя. Также в некоторых местах показалось неуместным использование анимации. И нужно подтянуть front-часть: даже на мощной машине с хорошим Интернетом отрисовка графики не такая, какую хотелось бы видеть».

Достойны упоминания

Совсем немного до Топ-5 недобрал баллов созданный «Пятым измерением» сайт ЗАО «Промавтоматика». Выйди он в свет годом ранее — быть ему в «пятерке», но… времена меняются, и тренды меняются вместе с ними. «Сайт информативен, но при этом перегружен информацией. Из плюсов — наличие ключевого сообщения на первом экране главной страницы, дающее посетителю понимание, чем занимается компания», — обосновывает оценку Борис Ларсон. «Сайт выполнен в соответствии с трендами последних лет: крупный шрифт, карточный дизайн, — дает оценку Анастасия Цой. — Из недочетов: неудобное расположение описания товара, недоработанная карточка с описанием, сложно найти нужный пункт быстро из-за сплошного текста». По мнению Василия Чуписа, сайт выглядит не современно, однако свою роль выполняет. «При первом переходе на сайт сразу понятно, что предлагается пользователю, за счет заметного поиска и понятного, доступного каталога. Точно твердая четверка», — высказывается по проекту Василий Чупис.

Также совсем немного не хватило баллов сайту «Сибирского Молла», созданного «Студией ЯЛ» — достаточно лаконичный и простой проект. «В целом современный сайт. Интересное решение с корсетом продукции на главной странице сайта. Есть один очень важный и существенный недостаток — обилие мелкого текста. Очень сложно читается и воспринимается информация», — комментирует Анастасия Цой. Еще один минус сайта подчеркнул Борис Ларсон: «Плохо заполненный каталог магазинов и ресторанов, где часто карточки компаний не имеют даже логотипов — на таком сайте трудно ориентироваться и понять, есть ли нужный магазин в ТЦ». Возможно, именно это и не дало проекту попасть в Топ.

Несмотря на то что мобильность в современном сайтостроении играет ключевую роль, сама по себе ориентированность на гаджеты — еще не гарантия успеха. Примером тому может стать сайт производителя спортивного питания Z—Konzept от «Пятого измерения». Адаптация под мобильные устройства сделана на отлично, но дизайн, увы, старомоден. Оптимизация выполнена на твердую пятерку, но все это портится агрессивной палитрой, мелким шрифтом и неудобными текстовыми блоками. Вот такой противоречивый получился проект. Поэтому — всего лишь 8-е место.

Подводя итоги

В целом для корпоративных сайтов приоритеты расставлены совсем не так, как, например, у интернет-магазинов. К примеру, ни у одного из приведенных выше проектов, как констатировал директор компании ITConstruct Роман Петров, нет подключения к HTTPS — для интернет-магазина этот недостаток был бы критичным. Там главный приоритет — безопасность, здесь — наглядность и оригинальность. Там предпочитают более или менее стандартные конструкции с набором защиты, здесь главная цель — проявить оригинальность и одновременно быть в тренде. Учитывая, что тренд на сегодня — мобильность, неудивительно, что победителями стали именно эти работы.