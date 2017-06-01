Российская карта «Мир» появилась на рынке всего полтора года назад, и ее дебют был принят финансовым сообществом далеко не однозначно. Отечественный «пластик» воспринимался как политический ответ на санкции — и не более. Вероятность же поднять возможности карты «Мир» до уже привычного сервиса международных аналогов — VISA и MasterCard — оценивалась более чем скептически — «дай бог нашему теляти…». Однако со временем — и не через годы, а спустя несколько месяцев — начались подвижки сразу с трех сторон.

Карта под лозунгом «Удобная, безопасная, своя» начала обзаводиться собственными приложениями — вслед за sms-информированием появились бонусные программы лояльности и сashback, а уже к осени прошлого стало известно о перспективных возможностях карты «Мир» — мобильных и бесконтактных платежах, 3-D Secure и прочих атрибутах современного финансового инструмента. Банки со своей стороны, видя непоколебимую позицию Центробанка, стали все активнее включать национальную карту в свою продуктовую линейку, а российские граждане в свою очередь — пополнять свои кошельки отечественной новинкой, пусть даже сначала из чистого любопытства.

Надо признать, что Банк России с самого начала не оставлял без присмотра свое детище — на фоне уверений о равных рыночных условиях для всех «карточных» игроков им же было установлен однозначный приоритет национальной карты перед всеми другими инструментами при совершении операций с бюджетными средствами, том числе — выплатах заработной платы, пенсий, социальных пособий, стипендий и денежного довольствия военнослужащих. Рынок такого объема стал для российских банков мощнейшим стимулом эмиссии, которая за последнее время заметно ускорилась. Так, если рубеж первого миллиона был преодолен в октябре 2016 года, то два последующих миллиона обрели своих владельцев за пять месяцев (к марту 2017-го эмиссия превысила 3 миллиона карт), а всего месяцем позже, в апреле 2017-го, в России насчитывалось уже 5 миллионов карт с национальной символикой.

Иллюстрируя объемы эмиссии, начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин сообщил КС, что, приступив к эмиссии карт «Мир» в ноябре 2015 года, к 1 апреля 2017 года банк выпустил более 30 тыс. карт, а к концу года общий объем эмиссии карт «Мир» превысит 100 тыс. При этом свыше 30% выпущенных банком карт «Мир» являются зарплатными, и большая часть этих карт приходится на сотрудников бюджетной сферы, но остальные эмитированы по инициативе клиентов. «Мы ожидаем, что доля бюджетников в объеме эмиссии будет стремительно расти», — рассчитывает топ-менеджер банка. Достижениями своего банка поделился и заместитель управляющего Сибирским филиалом ВТБ24 Григорий Мелихов — по его словам, в целом в Сибири на текущий момент выпущено более 200 тыс. карт «Мир» — пятая часть от общего количества карт национальной платежной системы, эмитированных ВТБ24. Основными получателями национальных карт являются сотрудники системы здравоохранения и образования, органов власти и различных ведомств. А розничный филиал ВТБ в Новосибирске приступил к выпуску карт «Мир» на базе национальной платежной системы только с начала 2017 года. «На начало мая выпущено около 300 карт, а уже до конца года их количество превысит 10 тыс. карт», — сообщила заместитель директора розничного филиала банка ВТБ в Новосибирске Ирина Жигулина.

Весьма существенные результаты и амбициозные планы озвучивает начальник управления розничного бизнеса Банка «Левобережный» Григорий Иванюк — на сегодня банком выпущено 25 тыс. карт «Мир» а до конца 2017 года планируется выпуск еще около130 тыс.

Идите с миром

Объемы эмиссии — еще не показатель успешного внедрения карты «Мир». Необходимо и обеспечение адекватного эквайринга — приема национальных банковских карт во всей потребительской инфраструктуре. И, по информации председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, эта задача достаточно успешно решается — еще в середине февраля 2017 года глава Центробанка объявила о возможности расплатиться картами «Мир» почти в 80% торговых точек, принимающих банковские карты, снять деньги практически в 98% банкоматов, а также оплачивать покупки через Интернет. Директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров на примере своего банка подтверждает, что с 1 сентября 2016 года вся сеть эквайринга и банкоматы Россельхозбанка принимают к обслуживанию карты «Мир». «С помощью системы «Мир» можно оплачивать услуги ЖКХ, совершать покупки в Интернете, рассчитываться в магазинах», — продолжает руководитель филиала банка, не сомневаясь, что на территории региона объемы эмиссии данных карт будут расти.

«Вся наша сеть POS-терминалов (более 22 тыс. устройств), установленных в торговых точках партнеров, принимает карты «Мир», — сообщает и Алексей Охорзин.

Заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Леонов, отмечая, что карты «Мир» технологичные, отвечают мировым стандартам и работают стабильно на всей территории России, смотрит в будущее. «На базе карты «Мир» будут реализованы дополнительные сервисы, например, программы лояльности, которые позволят держателям использовать эту карту не только для оплаты покупок и получения наличных», — не сомневается банкир, А Григорий Мелихов все же указывает на единственную функцию, которой на данный момент не обладает национальная карта, — это функция бесконтрольного платежа. «Но это вопрос времени — сегодня банк активно развивает данное направление и вводит линейку самых разнообразных востребованных россиянами продуктов на базе российской платежной системы», — уверяет банкир.

«Уже сейчас прием к оплате карт «Мир» идет по всей стране, а если каких-то функций не хватает — уверена, что они появятся в течение этого года», — не сомневается Ирина Жигулина.

Заграничный мир

На международном рынке успехи «Мира» пока выглядят не соль впечатляющими. Несмотря на то что уже в самом начале эмиссии было заявлено о перспективности кобейджингового развития зарубежных возможностей карт «Мир» (прием карт за пределами России в сети Maestro, JCB и American Express), сегодня банки зачастую предпочитают дублировать российскую карту международным аналогом, привязывая их к единому счету клиента. «В настоящее время мы рассматриваем возможность выдачи различных вариантов кобейдж карты «Мир» — MasterCard», — подтверждает Ирина Жигулина, считающая, что спрос на эти карты будет у клиентов бюджетной сферы, которые выезжают за границу по роду своей деятельности или в отпуск. «Технология выпуска карт «Мир» в нашем банке предполагает возможность ее выпуска в формате второй основной карты, при этом карта международных платежных систем остается активной, и ею можно пользоваться как в России, так и за рубежом», — поясняет заместитель директора розничного филиала.

«Мы предлагаем оформить к счету дополнительную карту на базе международной платежной системы. Используя онлайн-сервис, можно переводить деньги на международную карту и рассчитываться ею при выезде за рубеж», — описывает одну из возможных технологий Григорий Мелихов. Схожие условия предлагает и заместитель директора региональной дирекции банка «Открытие» по Сибирскому федеральному округу Сергей Пирогов, предполагая, что, скорее всего, уже в ближайшем будущем карты «Мир» будут приниматься почти во всех странах СНГ.

А пока полноценный прием российского «пластика» во всем мире — только в оптимистичной перспективе, хотя сегодня уже определены приоритеты международной экспансии. В первую очередь это страны ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) и популярные туристические регионы Вьетнам, Таиланд и Турция — перспективы «Мира» в последней стране подтвердил и президент РФ Владимир Путин. И при выполнении Россией и Турцией всего ранее анонсированного в финансовой сфере — в частности, приема к оплате национальных валют — карта «Мир» действительно может стать интересным транснациональным инструментом.

Мировые тарифы

Тарифная политика в отношении карты «Мир», устанавливаемая оператором платежной системы АО «НСПК», 100% акций которого принадлежит Центральному банку Российской Федерации, дает возможность отечественным банкам соблюсти баланс между собственными доходами и финансовой доступностью карты для ее действующих и потенциальных держателей. Так, в середине июня 2016 года НСПК обновила тарифы платежной системы «Мир», сделав их более выгодными для участников безналичных расчетов с использованием платежной карты «Мир». При этом была снижена ежемесячная совокупная плата за оказание операционных, авторизационных и платежно-клиринговых услуг, дифференцированы отдельные ставки для предприятий в нескольких отраслевых сегментах и введены комбинированные ставки межбанковского вознаграждения по дебетовым и предоплаченным картам.

В результате сегодня тарифы для конечного пользователя карты «Мир» находятся на одном уровне с тарифами на карты международных систем. «Условия в сравнении с картами международных платежных систем полностью аналогичны», — подтверждает Алексей Охорзин, отмечая, что для зарплатных клиентов выпуск карт «Мир» осуществляется бесплатно. Схожую информацию предоставил «КС» и Станислав Тишуров — тарифы на выпуск и обслуживание карт «Мир» сопоставимы с тарифами на карты других систем. «Вместе с тем по надежности, скорости и качеству обслуживания карты «Мир» не уступают международным картам», — дополняет руководитель филиала Россельхозбанка.

В свою очередь Григорий Иванюк отмечает, что принцип установления тарифов в отношении выпуска и обслуживания карт различных систем у банка одинаковый, уточняя, что предусмотрены льготы для определенных категорий клиентов. Однако они практически не зависят от выбора платежной системы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Пирогов, заместитель директора региональной дирекции банка «Открытие» по Сибирскому федеральному округу:

— На территории России с картами «Мир» доступны все те же операции, что и с международными картами: оплата ЖКХ, дистанционное открытие вкладов, погашение кредитов в интернет-банке, совершение покупок в Интернете. Практически 100% наиболее популярных операций, которые ранее были доступны клиентам, получавшим зарплату на карты МПС, сейчас доступны с картами «Мир».

Алексей Леонов, заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:

— Cобственная платежная система дает жителям страны гарантию проведения платежей вне зависимости от внешних факторов.

Ирина Жигулина, заместитель директора розничного филиала банка ВТБ в Новосибирске:

— Платежная система «Мир» существует всего пару лет. Большой успех, что за столь короткий срок была реализована такая серьезная инфраструктура. Безусловно, НСПК будет активно развиваться. Полагаю, что доля карт «Мир» на рынке через два-три года вырастет в несколько раз, что позволит сократить долю рынка международных платежных систем.

Григорий Иванюк, начальник управления розничного бизнеса Банка «Левобережный»:

— Карта «Мир» создана в полном соответствии с мировыми стандартами, принципиальные отличия от международных карт в части надежности, скорости и качества совершения транзакций отсутствуют.

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