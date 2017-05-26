Хоккейный кубок Газпромбанка разыграли в Новосибирске

В Новосибирске 20–21 мая прошел первый в истории хоккейный кубок Газпромбанка. В течение двух дней шесть команд из Москвы, Казани и Новосибирска разыгрывали почетный трофей. Корреспондент «КС» побывал на полях ледовых баталий и убедился, что накал спортивных страстей практически не уступал хоккейным битвам, развернувшимся на площадках мирового первенства.

Символично, что организаторы турнира решили провести игры как раз в тот самый момент, когда хоккейный чемпионат мира в Германии и Франции вошел в свою решающую фазу. Эта горячая пора для всех любителей хоккея, безусловно, подогрела интерес к событию и стала хорошим поводом, чтобы в этот уик-энд посетить ЛДС «Сибирь» и окунуться в атмосферу хоккейного праздника, ведь большой хоккей вернется в Новосибирск лишь осенью, вместе со стартом очередного чемпионата Континентальной лиги.

Идея проведения турнира возникла не на пустом месте. Осенью 2016 года в сибирской столице прошел товарищеский матч между командами «Газпромбанк Private Banking» и «Легенды хоккея». Атмосфера той игры очень понравилась организаторам, и когда они принимали решение о проведении первого Кубка Газпромбанка, вопрос с местом его проведения решился как бы сам собой.

«ЛДС «Сибирь» — уже немолодая арена, — заметил нападающий московской команды, первый вице-президент Газпромбанка Сергей Некрасов. — Но она пропитана духом хоккея легендарных советских времен, и поэтому выступить здесь всегда почетно».

В турнире приняли участие шесть команд. Три из них — сборные Газпромбанка из Новосибирска, Казани и Москвы. Три другие команды представляли партнеров банка — «СИБЭКО», Новосибирский механический завод «Искра» и «РЭС».

После первого дня турнира, который прошел по круговой системе, определились финалисты и участники матча за «бронзу». В увлекательнейшей схватке за третье место хоккеисты «СИБЭКО», проигрывая по ходу встречи 0:5, сумели отыграть четыре шайбы. Но, к разочарованию трибун, естественно, поддерживавших своих, дожать казанцев не смогли, позволив гостям отличиться еще раз на последней минуте третьего периода. 6:4 — и «бронза» уезжает в Казань.

«Великолепный турнир! — не скрывал эмоций генеральный директор «СИБЭКО» Руслан Власов. — Мы очень благодарны нашим партнерам, организаторам — Газпромбанку. Нет никакого разочарования от поражения в матче за третье место. Это первый турнир, и мы верим, что будут новые, и мы еще себя обязательно проявим. Тем более что после заключительной игры, думаю, ни у кого не осталось сомнений в том, что наша молодая команда с характером».

Ну а в финальной схватке сошлись сильнейшие команды турнира: «Газпромбанк-Москва» и «Искра». С первых минут игра приняла упорный характер, и полтора периода на площадке царила голевая засуха. Лишь на экваторе матча хозяевам представился реальный шанс размочить счет. Игрок москвичей от души щелкнул по воротам, что по регламенту турнира является опасным нарушением и карается назначением буллита. Несмотря на протесты капитана соперников, судья оставил свое решение в силе, и нападающий «Искры» мастерски исполнил штрафной бросок, вогнав шайбу под перекладину. Подавленные гости всего несколько минут спустя позволили соперникам провести и первую удачную голевую атаку. Окончательный счет в матче — 3:0 — хоккеисты «Искры» установили одновременно с сиреной: шайба влетела уже в пустые ворота.

После игры нападающий команды, первый вице-президент Газпромбанка Сергей Некрасов, признанный организаторами самым ценным игроком турнира, поделился впечатлениями от увиденного: «Я думаю, что этот турнир и этот матч, пусть даже он сложился для нашей команды не совсем удачно, стал хорошим спортивным праздником. Мы от души поздравляем соперника — команду завода «Искра». У них очень крепкая, хорошая команда, поэтому я думаю, что все справедливо».

К слову, в дни Кубка Газпромбанка у новосибирских болельщиков был еще один повод для радости. Из Кельна, где в эти дни в завершающую фазу вступило мировое первенство по любимому виду спорта, пришла новость, что Новосибирск подал заявку на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года. Так что если газпромбанковский турнир сохранит свой запал на ближайшие шесть лет, у его участников есть все шансы выйти на лед новой ледовой арены, строительство которой запланировано как раз к старту престижного международного турнира.

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