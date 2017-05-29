Об этом заявили авторы проекта из творческого дуэта АН2. Анна Галеева и Антон Веселов не только презентовали масштабные выставки в ГПНТБ СО РАН и в культурном центре «Этаж», но и пополнили коллекцию авторской графики портретом ученого Бориса Елепова.

Весна в Новосибирске прошла под эгидой 60-летия СО РАН. Традиционные для этого времени городские дни науки с легкой руки департамента промышленности, науки и инновационной политики стали неделями и даже месячниками. Всего под этим флагом с начала апреля по 19 мая прошло 76 мероприятий, которые в общей сложности собрали без малого 9 тыс. человек. Причем, кроме лекций молодых и статусных ученых, торжественных собраний академиков и прочего предсказуемого академизма, в программу попали спектакли, перформансы, кинофестиваль и несколько арт-проектов.

Один из них, «Пространство для маневра» французской художницы Элизабет Сен-Жальм в ГПНТБ СО РАН, благодаря «Альянс Франсез «расчистил почву» для восприятия итоговых собраний «Выдающихся новосибирцев». Инсталляция и перформанс Элизабет гнули наукообразную линию о глубине сознания, значимости вовлечения и плате за причастность. «Дрессировщица улиток», скармливающая моллюскам цветную целлюлозу, доказала, что на осознание тратится лишь несколько граммов, остальное возвращается в общество в виде причудливых цветных скульптурных построений. Так и в человеческом обществе — окраска восприятия на входе во многом определяет радужность впечатлений на выходе. Но это и работа, на которую придется потратить и полученный, и внутренний ресурс.

Проект, посвященный значимым в столице Сибири личностям, спорный. Кто составил итоговый список имен, по каким лекалам журналист Антон Веселов сформулировал вопросы для публичных интервью, какую технику для увековечивания портрета героя выбрала художник Анна Галеева? Но в этом и динамический диапазон восприятия истории родного края. Подача каждой судьбы максимально окрашена личным отношением авторов, отсюда и многоцветие отклика почитателей проекта. На полсотни героев приходится тысячная аудитория соглядатаев, как минимум треть из которых лично участвовали в процессе создания графических работ — буквально, собственными руками держали скребок и «разгоняли» по шелкотрафарету краску, слушали и задавали вопросы приглашенным.

Безотносительны, похоже, только ученые и олимпийские чемпионы. Их появление в списке выдающихся никто не оспаривает. На открытии, к слову, присутствовал один из них, легкоатлет Андрей Перлов. Портреты академиков Эпова, Ершова, Кулипанова и Диканского безмолвно отвечают за нынешнее состояние дел в Сибирском отделении Академии наук перед ликом основателя Академгородка Михаила Лаврентьева — речи прозвучали не в ГПНТБ СО РАН, а на торжественной церемонии празднования 60-летия в НОВАТе.

Благосклонно зрители принимают актеров и музыкантов — в коллекции портреты Евгения Важенина, Григория Шустера, Игоря Тюваева, Юрия Юкечева, Игоря Юдина, Михаила Калужского и многих других. С уважением — художников Владимира Авдеева, Михаила Омбыш-Кузнецова и Евгению Шадрину-Шестакову. О ком спорят, так это о величии предпринимателей. На каждого находится своя, пусть и небольшая группа противников.

Претензии, как правило, относятся к оценке обществом значимости той или иной персоны. И часто сводятся к имущественному цензу. Скажем, Якову Лондону не могут простить реактивный самолет, Дмитрию Проничеву — водочное могущество, Владимиру Белому — корону «сахарного короля», Михаилу Трифонову — партнерство с Григорием Ляминым и былое всепоглощение книжного рынка «Топ-книгой», Андрею Бекареву — успех его банковских проектов в союзе с самым состоятельным новосибирцем Игорем Кимом. Но для того и служит проект, чтобы расставить все точки над историческими i. Только на этих открытых встречах можно из первых уст получить комментарии о проектах, знакомых большинству исключительно по журналистским материалам. Только здесь, наконец, появляется возможность выслушать бизнесменов не в жанре депутатских обещаний, а «от души».

Антон Веселов не планирует снижать градус, не боится «разночтений». Журналист обещает и дальше приглашать на заседания клуба, пестующего проект «Выдающиеся новосибирцы», не только безусловных героев — академиков и народных артистов, но и спорных «рулевых» экономических процессов и гуманитарных откровений, вроде основателя компании «Транс-Блок» Вольдемара Басалаева или бывшего главы завода «ВИНАП» Юрия Верясова. Новый сезон клуба откроется в сентябре.