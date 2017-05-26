ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в Центральной и Восточной Европе по итогам 2016 года по версии британского издания Global Trade Review, сообщает пресс-служба ВТБ.

Несмотря на то, что объемы международной торговли в 2016 году снижались, ВТБ удалось расширить свой бизнес и предложить передовые решения своим клиентам во внешнеторговых операциях. Британское издание Global Trade Review признало банк лучшим в сфере торгового финансирования в Центральной и Восточной Европе.

Global Trade Review является одним из наиболее известных и авторитетных британских изданий и присуждает награды на основе детального опроса более 6 тыс. специалистов, работающих на рынке торгового финансирования.

По итогам 2016 года было проведено более 400 сделок с контрагентами из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, СНГ. Многие проекты были реализованы в партнерстве с международными финансовыми институтами. В общей сложности партнерами банка в различных транзакциях выступило свыше 100 иностранных структур по всему миру.

«Успешное и планомерное развитие бизнеса ВТБ по торговому и экспортному финансированию в очередной раз подтверждается ведущими мировыми изданиями. Мы продолжим активно развивать бизнес в этом направлении, чтобы предоставлять нашим клиентам максимальные возможности для развития внешнеэкономической деятельности», — отметил первый заместитель президента-председателя правления Юрий Соловьев.

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