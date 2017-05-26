Ирина Демчук: «У банка «Открытие» есть все необходимые ресурсы для поддержки бизнеса клиентов»

«Открытие»* — крупнейший частный банк федерального масштаба**. Как он выстраивает работу с крупным и средним бизнесом в регионах России и в Новосибирске в частности? Об этом в интервью корреспонденту «КС» рассказала управляющий филиалом Новосибирский банка «Открытие» ИРИНА ДЕМЧУК.

— Ирина Николаевна, с бизнесом какого масштаба работает банк «Открытие»?

— Исторически банк «Открытие» занимает сильные позиции по работе с бизнесом разного масштаба во многих регионах, в том числе в нашем.

Мы для себя условно разделили клиентов на три категории: малый бизнес — с выручкой до 400 млн рублей в год; средний — от 400 млн до 3 млрд рублей; и крупный — от 3 млрд рублей. Новосибирский офис работает со средним и крупным бизнесом. Так, сегодня у нас в Новосибирске 1310 клиентов из числа крупного и среднего бизнеса, а депозитный и кредитный портфели составляют 6,5 млрд рублей и 8,3 млрд рублей соответственно.

— Росстат отчитывается о сворачивании бизнеса в регионах России. Ваша практика это подтверждает?

— Она подтверждает, что со средним бизнесом в стране все в порядке. Он есть, работает и в последнее время даже получает хорошую прибыль. Клиентская база среднего бизнеса у нас в прошлом году выросла на 130 организаций, или почти на 10 %. В этом году мы наметили такие же темпы роста. Причем в 2016 году прирост формально был больше, порядка 200 компаний, но мы очищаем клиентскую базу от закрытых и неработающих счетов. Сейчас наш ежемесячный рост — 20–25 новых компаний.

—В регионе работают и другие банки, в том числе крупные федеральные, с госучастием. Как вы конкурируете с ними?

— Я работаю в банковском бизнесе уже почти 25 лет, и за это время убедилась, что представления об уровне конкуренции на банковском рынке во многом преувеличены. Встречаясь с руководителями и собственниками компаний, часто прихожу к выводу: если предложить им качественный сервис, вовремя реагировать на запросы, предугадывать потребности конкретного предприятия, оперативно решать проблемы, поддерживать высокий уровень обслуживания в расчетах и кредитовании, в привлечении ресурсов, — в этом случае банк своего клиента найдет. Даже без особых ухищрений.

Важно отметить, что при всем этом банк должен быть крупным, желательно федеральным, и обладать достаточной надежностью. Небольшому банку предлагать качественный сервис гораздо сложнее, а клиентам сложнее ему доверять в плане надежности. Крупный банк объективно имеет больше финансовых, технологических, организационных возможностей для того, чтобы привлекать новых клиентов и сохранять отношения со старыми.

«Открытие» как банк из топ-4** обладает всеми необходимыми ресурсами для поддержки бизнеса наших клиентов. В основе нашего партнерства лежат долгосрочные отношения, предложение кастомизированных и часто уникальных услуг.

— Какие потребности есть сейчас у бизнеса?

— В первую очередь это расчеты разных видов, они нужны всем предприятиям. Есть много нюансов в обслуживании, которые могут либо ускорить их проведение и сэкономить оборотные средства, либо, наоборот, замедлить, и тогда затраты предприятия вырастут.

Банк должен проводить клиентские операции максимально оперативно, поэтому сегодня как никогда востребован дистанционный банкинг. Приоритет имеет тот банк, который вкладывается в совершенствование и повышение технологичности своего интернет-банкинга. В нашей системе «Бизнес-Линк» мы предлагаем конвертацию валют в режиме реального времени, онлайн-контроль статуса обработки всех документов, помощь при заполнении полей документов и прочее.

Но компании важно не только осуществлять расчетное обслуживание — оно у всех банков плюс-минус одинаковое, а грамотно перераспределять средства внутри компании и экономить время сотрудников. За счет своих же средств компания порой может обойтись без овердрафта, подключив определенные сервисы. Чтобы вовремя реагировать на все изменения в балансе предприятия, наши клиенты охотно используют контроль исходящих платежей, контроль лимита платежей, получают информацию по всей группе счетов, а также об исполнении бюджета в удобном виде.

—А что касается финансирования?

— Особым спросом сегодня пользуется торговое финансирование, овердрафт, факторинг. Также предприятия среднего и крупного бизнеса интересуются инвестиционным кредитованием, долгосрочным финансированием.

Однако есть большое число предприятий — особенно средних, — которые вообще не пользуются банковским кредитованием. Известная статистика: 70–75 % компаний среднего бизнеса используют собственные оборотные средства и не берут банковские кредиты. Они привлекают деньги акционеров, бенефициаров или другими способами решают проблему с финансами.

— Видите ли вы разницу в потребности финансирования на горизонте двух-трех последних лет?

— Определенно. Сегодня пользуются спросом банковские услуги, которые находятся на стыке обычного финансирования и инвестиционного банкинга. Если у предприятий есть свободные средства, они хотят воспользоваться возможностью так называемого дополнительного заработка в виде бивалютных депозитов. Если предприятие, например, из сельскохозяйственной отрасли, получает долларовую выручку и его доход привязан к экспортным ценам, то возникает вопрос хеджирования (страхования) валютных рисков. Эти продукты сейчас популярны.

— Банк «Открытие» включен в систему господдержки бизнеса. Она действительно работает и пользуется спросом у клиентов?

— В «Открытии» создан специальный департамент господдержки — подразделение, которое отвечает за взаимодействие корпоративного бизнеса и госструктур с тем, чтобы наши клиенты получали реальную поддержку.

Ее вариантов очень много. В рамках Национальной гарантийной системы действуют программы поддержки малого и среднего бизнеса от МСП Банка, Корпорации МСП, региональных фондов поддержки предпринимательства. Например, в Новосибирской области это Фонд развития малого и среднего предпринимательства. И это реально работающие программы: и гарантии, и удобное фондирование. Например, если по линии Корпорации МСП год назад у банка не было выданных кредитов, то к концу прошлого года портфель превысил 2,5 млрд рублей. Это очень серьезный объем поддержки среднего бизнеса.

Есть система поддержки в рамках Фонда развития промышленности (ФРП). И у «Открытия» уже около десятка проектов в разных регионах получили поддержку именно по этой программе. Она подразумевает интересные льготные условия кредитования, предприятия имеют возможность закупать качественное новое оборудование, модернизировать производство и чувствовать себя при этом довольно комфортно.

Есть еще и ЭКСАР, и фонды поддержки экспортеров, и программа поддержки от Республики Беларусь, и программа Минсельхоза, и так далее.

— Как именно «Открытие» с ними работает?

— Банк организует системную работу по программам господдержки, которая включает в себя взаимодействие с госорганами, подписание соглашений и мониторинг всех обновлений, мониторинг текущих продуктов, наборы документов, которые требуются для получения той или иной программы, информирование клиентов об услугах и возможностях, в том числе и на сайте.

Когда клиент приходит к нам с запросом на определенные услуги, мы ему предлагаем все продукты и сервисы, включая доступные варианты господдержки. Из нашего офиса для принятия окончательного решения документы присылаются в головной офис, сотрудники которого связываются с компетентными госорганами и решают вопрос о предоставлении господдержки клиенту.

— Насколько затягивается процесс выдачи кредита, если вы работаете с господдержкой?

— Если год назад система требовала дополнительной настройки, то сейчас все изменилось к лучшему. Конечно, такая форма работы занимает больше времени, чем обычный кредит, но это не три-четыре месяца. Довольно часто решение принимается в течение нескольких дней.

При этом банк может выступать для бизнеса в роли «одного окна». Клиенты, обратившись за помощью в банк, могут получить консультацию о конкретных шагах, которые необходимо сделать, чтобы получить тот или иной вид господдержки. Или получить ответ, смогут ли они на ее претендовать, и не тратить время, если нет.

— Работаете ли вы с экспортерами и импортерами?

— Да, работаем. Мы предлагаем участникам внешнеэкономической деятельности стандартный набор инструментов для работы с зарубежными контрагентами, таких как гарантии, аккредитивы, кредиты, хеджирование валютных рисков и др. Помимо этого, проводим специализированные акции для поддержки участников ВЭД. В прошлом году предложили компаниям бесплатно протестировать некоторые услуги по ВЭД, чтобы клиенты могли оценить наш уровень сервиса.

В банке создан специальный департамент по обслуживанию внешнеэкономической деятельности. Еженедельно мы получаем значительный объем заявок на аккредитивные формы расчетов, на гарантии под покупку оборудования. По этому показателю банк «Открытие» занимает одну из лидирующих позиций на рынке.

— На какой сегмент или отрасль бизнеса вы делаете ставку в нашем регионе, а какие для вас в стоп-листе?

— У нас нет запрета на работу с определенными отраслями, потому что практика показывает: качественные, растущие и здоровые предприятия есть почти в любой отрасли. Так что отраслевых ограничений и предпочтений у нас нет. Но качественный анализ мы проводим по любому заемщику, который приходит к нам за финансированием.

— Есть ли у компаний спрос на кредиты?

— Потребность в ресурсах уже примерно год остается на одном и том же уровне. Компании очень осторожно относились к кредитам пару лет назад, когда в целом была большая доля неопределенности в экономике. Тогда здравомыслящие собственники предприятий проводили осторожную политику в плане привлечения ресурсов, сокращали обороты и инвестиции. Но ситуация стабилизировались, и активные игроки начали расширять бизнес, снова запустили инвестпрограммы. Наиболее активны компании из сфер производства продуктов питания, торговли. Сильных всплесков нет, но спрос достаточно высокий.

— Какие прогнозы у вас в части работы с корпоративными клиентами на 2017 год?

— Мы предусматриваем рост по всем направлениям. В кредитовании более чем спокойный, по другим направлением ждем опережающего роста.

* ПАО Банк «ФК Открытие», работает под брендом банк «Открытие».

Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.

** Согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА на основании отчетности по РСБУ за 1 квартал 2017 года.

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