23 мая на сессии Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) состоялся отчет регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Виктора Вязовых. Отчет был принят депутатами, однако прозвучал и ряд вопросов к деятельности омбудсмена. Какие проблемы остались без внимания уполномоченного и как его деятельность влияет на бизнес-климат Новосибирска, выяснял «Континент Сибирь».

Кардинально поменяли мнение

Напомним, что год назад Законодательное собрание Новосибирской области серьезно раскритиковало деятельность бизнес-омбудсмена и рекомендовало ему активизировать свою работу. Отчет этого года, который состоялся 23 мая, должен был показать, удалось ли исправить положение или институт уполномоченного по правам предпринимателей в регионе себя не оправдывает.

Из доклада Виктора Вязовых следует, что в 2016 году к уполномоченному поступило в 1,5 раза больше обращений, чем в прошлом году (всего 260). В качестве результата работы по ним Виктор Вязовых назвал предотвращение закрытия 12 действующих бизнесов, устранение препятствий в создании семи новых производственных и торговых объектов, а также прекращение уголовного преследования в отношении двух предпринимателей и изменение меры пресечения для нескольких обвиняемых.

Руководитель новосибирского областного отделения «Единой России» Валерий Ильенко, комментируя этот отчет, вспомнил о прошлогодней критике бизнес-омбудсмена. По его словам, тогда сложилось впечатление, что этот институт вообще не нужен в регионе. «Сегодня я мнение свое кардинально поменял», — сказал депутат на этот раз, хотя и добавил, что вопросы к уполномоченному все-таки остались.

Так, одна из самых серьезных проблем аппарата омбудсмена на сегодняшний день, как по мнению критикующих его депутатов, так и по оценке самого Виктора Вязовых, — это низкая осведомленность предпринимательского сообщества о существовании данного института. Ведь, согласно отчету, всего 22% предпринимателей НСО знают о существовании уполномоченного по правам бизнеса, еще 14% что-то слышали о нем. При этом, отвечая на вопросы депутатов на сессии ЗС, Виктор Вязовых пояснил, что он представляет, как эту осведомленность повышать, однако не хочет и «свалиться в рекламу».

Называют депутаты и другие проблемы. Например, руководитель комитета ЗС по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин считает необходимым обратить особое внимание на проверки, от которых особенно страдают начинающие бизнесмены, поскольку существует немало случаев, когда они становятся инструментом конкурентной борьбы. Кстати, отвечая на это, Виктор Вязовых напомнил, что в 2017 году ожидается реформирование контрольно-надзорной деятельности во всей России.

Еще одна проблема — неопределенность круга полномочий. Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству городского Совета депутатов Новосибирска Игорь Салов в разговоре с корреспондентом «КС» отметил, что не совсем видит разницу между сферой деятельности уполномоченного по правам бизнеса и комиссией горсовета, которую возглавляет. И это при том, что существуют еще комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска и министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Собеседники «КС» назвали и другие актуальные задачи. Например, необходимость обратить внимание на то, что требуется не только пресекать нарушения и злоупотребления в отношении предпринимателей со стороны сотрудников правоохранительных и контрольных органов или чиновников, но и наказывать виновных в этом. Был принят закон об усилении уголовной ответственности за заведомо незаконное возбуждение уголовных дел, однако по факту он практически не используется. И этот пробел мог бы стать одной из сфер деятельности уполномоченного по правам бизнеса. Также опрошенные говорили об излишней бюрократизации деятельности омбудсмена. Во многом его работа сводится к заседаниям, проведению встреч и составлению отчетов. Однако стоит отметить, что эта черта характерна для многих сфер жизни. Например, руководитель совета предпринимателей Заельцовского района Виктор Мокровицкий в разговоре с корреспондентом «КС» назвал эту проблему «всеобщей российской бедой». «Да, эта деятельность носит бюрократический характер. Но это судьба всех российских чиновников — от этого никуда не денешься», — сказал он.

Проблемы никуда не делись

Однако присутствовала на сессии ЗС и более серьезная критика деятельности уполномоченного. Активнее всех ее высказывал заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Юрий Зозуля.

Одной из главных проблем, по которым бизнес-омбудсмен работал слабо, Юрий Зозуля назвал незаконное уголовное преследование предпринимателей (что является весьма распространенной формой давления на них). По подсчетам депутата, эффективность Виктора Вязовых в этой сфере составила всего 13% (два из 15 обращений). Хотя это и больше, чем в прошлом году, когда такая деятельность не велась вовсе. Поднял депутат и вопрос, обозначенный его коллегой Игорем Гришуниным: проверки различных контрольно-надзорных органов. «Если проверка проводится с целью дезорганизации бизнеса, то может парализовать деятельность всего предприятия. Изымаются печати, документы, электронные носители, вызываются для дачи показаний клиенты, которые потом просто боятся снова обращаться в эту компанию», — пояснил Юрий Зозуля. Однако в отчете омбудсмена за 2016 год нет информации о том, как он помогает решить эту актуальную проблему.

«Новосибирская область заинтересована в сильном политическом инструменте, в сильном уполномоченном, в сильном институте. Именно в этом случае мы с вами в состоянии реализовать программу, связанную с привлечением инвесторов. Когда они будут понимать, что инвестиционная деятельность в регионе не только безопасна, но и поддерживается», — подытожил свое выступление Юрий Зозуля и добавил, что омбудсмен должен инициативно обобщать практику, а не ждать жалоб, и иметь собственную активную позицию.

Депутат Законодательного собрания Алексей Андреев в разговоре с корреспондентом «КС» поддержал мнение своего коллеги Юрия Зозули. По его словам, для такого большого штата работа аппарата бизнес-омбудсмена оказывается неэффективной. И во многом, по мнению депутата, это связано именно с личностью Виктора Вязовых. «Человек на этой должности должен быть общественником. А он больше чиновник: по-чиновничьи ведет работу. На этом месте должен быть тот, кто живет темой защиты прав бизнеса. Уполномоченному необходимо иметь более активную позицию по тем процессам, которые происходят в экономике страны и региона. В частности, от него должны исходить и законодательные инициативы: по развитию бизнеса, по поддержке предпринимателей. Он должен не только отрабатывать отдельные случаи, а в принципе работать по повестке дня, которую ставит федеральный центр в лице Бориса Титова. То есть подход к деятельности должен быть более системным, тогда как сейчас он носит только заявительный характер. По отчету видно, что Виктор Вязовых не чувствует тренд, не улавливает настроения, не живет этим, а просто механически отрабатывает конкретные ситуации. И сам этот подход в корне неверен», — комментирует Алексей Андреев.

Несмотря на такую активную критику, депутаты все же приняли отчет уполномоченного. По сведениям «КС», свою роль в этом сыграла активная поддержка Виктора Вязовых со стороны группы влияния, известной именами депутата ЗС НСО Вениамина Пака и депутата Госдумы РФ Виктора Игнатова. Стоит отметить, что Виктор Вязовых прежде возглавлял Кировский район Новосибирска, а Вениамин Пак и его группировка традиционно считаются «кировскими» (депутатами). С точки зрения предпринимательского сообщества такой альянс бизнес-омбудсмена с конкретными бизнесменами и политиками, у которых свои обширные экономические интересы, не является плюсом, поскольку ограничивает его возможности добиваться от правоохранительных и властных инстанций решения вопросов в пользу любых других бизнес-структур. Аппаратный ресурс омбудсмена ограничен, если в первую очередь принадлежит тем, кто добился его назначения на должность. Являясь посредником между властью и бизнесом, омбудсмен должен сохранять равноудаленность от всех игроков, чтобы иметь возможность выступать на стороне каждого бизнесмена, который к нему обратился, без необходимости оглядываться на дополнительные обязательства.

Мнение предпринимательского сообщества

Отчет принят, но это не отменяет проблем, поднятых депутатами. «Континент Сибирь» опросил руководителей предпринимательских объединений, которые тесно взаимодействуют с уполномоченным по правам бизнеса, чтобы понять, как они оценивают результаты работы Виктора Вязовых. В частности, удалось ли, по их мнению, добиться улучшения ситуации за прошедший год или ошибки, отмеченные депутатами в 2016-м, так и остались неисправленными. В итоге все собеседники «КС» отметили положительные изменения в работе Виктора Вязовых за последний год. Например, говорили, что стало больше встреч с бизнес-сообществом и совместных мероприятий, что повысило доступность этого правового института для рядовых предпринимателей.

Так, руководитель новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции Алексей Соловьев сказал: «Как правило, люди обращаются к бизнес-омбудсмену, когда все другие способы решения проблемы уже исчерпаны. Но сейчас этот инструмент стал доступнее, и бизнесмены начали понимать его полезность. В том числе и благодаря открытым мероприятиям, на которых присутствует Виктор Вязовых, и благодаря его работе с «Опорой России».

По мнению же новосибирского отделения «Опоры России», которое сообщил «КС» его сопредседатель Сергей Соколов, работа бизнес-омбудсмена в области видна, причем не только по отчетам, но и по обратной связи предпринимателей. «Работа ведется и на упреждение каких-то ситуаций, и профилактическая, и по конкретным обращениям», — пояснил он.

А председатель совета предпринимателей Октябрьского района Новосибирска Наталья Безрученкова уже говорила на страницах «КС», что, по ее мнению, полномочия защитника прав предпринимателей необходимо расширить. Однако, по ее словам, несмотря на недостаток прав, областной бизнес-омбудсмен оказывает действенную помощь предпринимателям. «Мероприятия, которые он проводит, надо оценивать не количественно, а качественно. Потому что каждое из них решает проблемы не одного конкретного бизнеса, а целой группы предпринимателей», — пояснила Наталья Безрученкова и привела в пример решение проблемы с организацией онлайн-касс в сельской местности (имеется в виду штаб по решению вопросов перехода на онлайн-кассы, созданный по инициативе Виктора Вязовых).

Однако руководители предпринимательских сообществ отмечают и ряд важных проблем, на которые бизнес-омбудсмену необходимо обратить более пристальное внимание.

Например, Сергей Соколов в их числе называет ситуацию с нестационарной торговлей и с размещением летних кафе в Новосибирске, а также мониторинг практики применения первого предупреждения при впервые выявленном нарушении со стороны предпринимателей (речь идет о законе, предписывающем не штрафовать бизнесменов, которые впервые совершили правонарушения). «Мы как «Опора России» этой темой занимаемся совместно с прокуратурой. Но я думаю, что в том поле, в котором работает Виктор Александрович, тоже можно что-то сделать по данному вопросу. Потому что, к сожалению, госорганы тут не всегда внимательны», — отметил он.

А по словам Виктора Мокровицкого, уполномоченному по правам бизнеса требуется более плотное взаимодействие с правоохранительными и судебными органами. Он считает, что бизнес-омбудсмен должен выступать своеобразным посредником между бизнесом и правоохранительной, судебной системой и помогать предпринимателям решать возникающие проблемы с наименьшими потерями. Однако на текущий момент в этой сфере работа Вязовых недостаточно эффективна. «Но она не может стать лучше, пока не будет особых полномочий, а их не будет никогда: так и останется бесконечная ходьба по кругу. Спасать будут хорошие отчеты — это мы можем…» — подытожил свою мысль Виктор Мокровицкий.

Кстати, что касается отчетов, можно отметить, что на федеральном сайте уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей новости из Новосибирска выкладываются несколько раз в месяц, то есть не реже и даже чаще, чем у многих других регионов. Хотя не все эти сообщения говорят о реальных победах бизнес-омбудсмена в регионе. Однако можно заметить, что озвученные проблемы с активностью уполномоченных характерны не только для Новосибирска, но и для других регионов.

Юрий Зозуля в своем выступлении на сессии ЗС предложил следующий отчет бизнес-омбудсмена заслушать не через год, а через полгода, чтобы на его основе депутаты смогли понять, есть ли положительные тенденции в деятельности института или необходимы срочные и существенные изменения принципов его работы. Высказывается и такое мнение, что менять надо в первую очередь человека, занимающего должность уполномоченного. Депутаты, высказывающие критику в адрес Виктора Вязовых, говорят, что пока пытаются «достучаться» до него, но не исключают и вероятности того, что в будущем придется предложить другие кандидатуры на этот пост. Так что активизация деятельности бизнес-омбудсмена в ближайшее время — в первую очередь в его же интересах.

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