Министр транспорта РФ принимает участие в работе форума «Транспорт Сибири»

Сегодня, 26 мая, в работе VI Международного форума «Транспорт Сибири» участие принимает глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов.

В пятницу 26 мая выставку транспортно-логистических услуг и спецтехники TransSiberia/Translogistica форума «Транспорт Сибири» посетит министр транспорта России Максим Соколов. Вместе с ним в работе предпоследнего дня форума примет участие губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. В программе заявлено, что глава региона выступит с докладом на итоговой конференции.

Кроме того, сегодня запланирован доклад замруководителя Росавтодора Игоря Астахова о ходе реализации в агломерациях Сибирского федерального округа приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Напомним, вчера Астахов совместно с комиссией федеральных чиновников провел осмотр объектов ремонта дорог по данной программе.

После посещения выставки форума у министра транспорта РФ Максима Соколова запланировано совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации в субъектах Федерации проекта «Безопасные и качественные дороги» при участии полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.

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