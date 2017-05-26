В зоне новосибирской ТЭЦ-5 найдено 263 дефекта

В «СИБЭКО» отчитались о первом этапе гидравлических испытаний по зоне ТЭЦ-5. Горячая вода вернулась жителям почти 1 тыс. домов.

Первый этап гидравлических испытаний в Новосибирске, который стартовал 15 мая, завершен. Испытания затронули сети от 40 теплоисточников по самой большой зоне теплоснабжения города – ТЭЦ-5. Сейчас, согласно порталу «Мой Новосибирск», горячая вода подключена почти в 1 тыс. домах, ранее отключенных от нее. Однако в «СИБЭКО» предупредили, что на отдельных участках, где проходит сложный ремонт теплотрасс, вода вернется 27-31 мая. В частности, речь идет об участках на пересечении ул. Автогенной – Никитина, участках по ул. Артиллерийской, Крестьянской, Сурикова, Ползунова, Национальной, Коминтерна.

За время проведения испытаний в зоне ТЭЦ-5 выявлено 263 дефекта, из которых устранено 104.

Напомним, что следующий крупный этап работ и, соответственно, отключений горячей воды коснется жителей левого берега Новосибирска.

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