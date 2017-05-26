Барнаульская DIY-сеть откроет гипермаркет в Новосибирске

Как стало известно «КС», летом в Новосибирске начнет работу гипермаркет барнаульской сети товаров для дома и ремонта «Аксиома». Площадь нового магазина составит более 6 тыс. кв. метров. Бренд развивает группа компаний «Практика», в которую также входят магазины «Формула М2».

Гипермаркет товаров для дома и ремонта «Аксиома» откроется летом в новосибирском Академгородке. Магазин будет расположен на улице Кутателадзе, по соседству с торгово-развлекательным центром «Эдем».

Бренд «Аксиома» развивает группа компаний «Практика». В ее состав также входит бренд «Формула М2», которая на данный момент сеть насчитывает четыре одноименных гипермаркета и три супермаркета в Барнауле, Новосибирске и Бийске. Как уточнила менеджер по рекламе ГК «Практика» Дарья Клушина, первый магазин «Аксиома» был открыт в Барнауле в 2014 году.

Площадь новосибирского магазина составит более 6 тыс. кв. метров и будет включать уличный строительный двор. Количество товарных наименований – более 40 тыс. Ассортимент представлен товарами для ремонта, предметами декора, текстилем, посудой, комнатными растениями, саженцами, семенами, товарами для сада и отдыха.

ГК «Практика» открывает магазин под собственным управлением. «На сегодняшний день завершается финальная стадия подготовки здания к завозу товаров», — уточнила Дарья Клушина. По информации ЕГРЮЛ, учредителями компании являются Антон Злобин (49%) и Вячеслав Малетин (51%).

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