«Обувь России» откроет порядка 50 новых магазинов по франчайзингу

Группа компаний «Обувь России» за три летних месяца намерена открыть 40-50 партнерских магазинов в рамках новой программы франчайзинга. География расширения — города и небольшие населенные пункты по всей России, как в регионах присутствия компании, так и в новых для «Обуви России», сообщает пресс-служба компании.

К осени текущего года группа компаний «Обувь России» планирует открыть до 40-50 магазинов по программе франчайзинга.

«Сейчас доля франчайзинговых магазинов в общем количестве торговых точек «Обуви России» составляет 15%. Для нас франчайзинг является дополнительным инструментом для развития розницы. Цель реализации программы — расширить географию продаж и рынки сбыта, выйти в те города, в которых «Обувь России» пока не развивает собственную сеть, к примеру, Северо-Кавказский федеральный округ», — комментирует директор ГК «Обувь России» Антон Титов.

Новыми партнёрами компании по франчайзингу станут преимущественно оптовые клиенты, с которыми «Обувь России» сотрудничает не первый год. Компания также увеличит число брендов для франчайзинговой программы. Если раньше это были только Lisette и Westfalika, то теперь к ним добавятся S-TEP, StellaMazarini и EmiliaEstra. Причем если под брендом EmiliaEstra компания также развивает и собственную сеть, то под обувными брендами StellaMazarini и S-TEP магазины откроются впервые.

В результате реализации проекта сеть франчайзинговых магазинов «Обуви России» к осенне-зимнему сезону с сегодняшних 70 увеличится до 120, а розничная сеть «Обуви России» превысит 500 магазинов.

Как отмечают в компании, франчайзинговая программа является частью общей стратегии по расширению присутствия в регионах в среднесрочной перспективе. «Обувь России», помимо франчайзинга, также намерена развивать и собственную розницу, что является приоритетным направлением для компании. Доля же франчайзинговых магазинов будет сохраняться на уровне 15-20%. До конца 2017 года «Обувь России» планирует открыть 20 собственных магазинов под брендами Westfalika, «Пешеход» и EmiliaEstra.

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