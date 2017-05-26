25 мая губернатор области Владимир Городецкий провел заседание совета по инвестициям. Участники обсудили меры по упрощению ведения бизнеса на территории региона, а также рассмотрели инвестиционные проекты в медицинской сфере.

31 января 2017 года правительство РФ своим распоряжением утвердило целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. О реализации моделей в Новосибирске и области рассказала заместитель председателя правительства НСО – министр экономического развития НСО Ольга Молчанова. Судя по дорожным картам, степень реализации каждой из моделей находится на разной стадии. По состоянию на 24 мая, больше всего проделано работы в сфере эффективности спецорганизаций (91%), регистрации прав (78%) и поддержки инвестдеятельности (77%). Единственное направление, по которому пока нет результатов — осуществление контрольно-надзорной деятельности в НСО. По замечанию Ольги Молчановой, это самая сложная целевая модель. Возложить ответственность за ее реализацию решили на уполномоченного по правам предпринимателей в НСО Виктора Вязовых.

В числе других нерешенных задач, перечисленных Ольгой Молчановой — назначение нового заместителя председателя совета по инвестициям. В распоряжении РФ сказано, что он должен быть представителем предпринимательского сообщества. Пока эту должность по-прежнему занимает первый вице-премьер НСО Владимир Знатков.

Кроме того, необходимо сделать схемы, таблицы, инфографику, отражающие содержание нормативно-правовых актов о механизмах защиты инвесторов. Что касается деятельности спецорганизации, которой у нас является агентство инвестиционного развития (АИР), то теперь нужно проводить ежеквартальный мониторинг достижения запланированных показателей эффективности. Также обязанностью АИР стало участие в международных и региональных мероприятиях с целью привлечения инвесторов.

Другие целевые модели, о которых рассказала Ольга Молчанова, касаются таких ключевых сфер, как строительство, регистрация права собственности на недвижимость, кадастровый учет недвижимости, поддержка МСП, подключение к электросетям, сетям газораспределения, тепло-, водоснабжения и водоотведения и т. д.

Заседание продолжил начальник управления инвестиционной политики и территориального развития экономики минэкономразвития НСО Лев Решетников. Его доклад был посвящен относительно новому инструменту в инвестиционной сфере — специальным инвестконтрактам (СПИК). Порядок заключения СПИК на территории НСО был установлен чуть более месяца назад, в середине апреля. Замминистра в ходе своего выступления перечислил требования к проекту, условия СПИК, преимущества для инвестора и для региона, описал схему рассмотрения контрактов и мн. др. «Можно сделать вывод, что система реализации механизма заключения СПИК в НСО практически полностью соответствует тем требованиям, которые предъявляет Министерство промышленности РФ», — резюмировал Лев Решетников.

В рамках совета также были одобрены меры господдержки инвестпроекту «Развитие производства высокотехнологичной медицинской продукции: коронарные стенты и катетеры» компании АО «Ангиолайн» и проекту «Создание предприятия по производству подгузников для взрослых» ООО «Технопроект».

Цель первого проекта — расширение производства продукции для эндоваскулярной хирургии за счет строительства здания на территории Биотехнопарка в Кольцово. Строительство будет вестись в 2017-2019 гг. Ввод мощностей в эксплуатацию намечен на 2020 год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн рублей, половина этой суммы должна уйти на строительство, другая половина — на оборудование. Планируемый срок окупаемость проекта — 5 лет. Бюджетный эффект составит 423 млн рублей в 2021 году.

Второй проект предполагает создание технологичного производства высококачественной продукции средств гигиены и ухода за лежачими больными. Планируемый объем производства — более 25 млн подгузников в год. Требуемые инвестиции — 115,6 млн рублей. Планируемая годовая выручка в год выхода на проектную мощность составляет более полумиллиарда рублей. Срок окупаемости — почти 4,5 года. Бюджетный эффект от поддержки, по словам директора ООО «Технопроект» Алексея Трофимова, составит в течение 7 лет реализации проекта 2,4 рубля на 1 рубль поддержки.

Ранее «КС» разбирался, насколько проект по строительству птицекомплекса в Колыванском районе НСО нуждается в господдержке.

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