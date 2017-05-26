Совет по инвестициям НСО одобрил меры господдержки двум инвестпроектам в медицинской сфере

 
 
Совет по инвестициям НСО одобрил меры господдержки двум инвестпроектам в медицинской сфере
В рамках совета были одобрены меры господдержки инвестпроекту «Развитие производства высокотехнологичной медицинской продукции: коронарные стенты и катетеры» компании АО «Ангиолайн» и проекту «Создание предприятия по производству подгузников для взрослых» ООО «Технопроект».

25 мая губернатор области Владимир Городецкий провел заседание совета по инвестициям. Участники обсудили меры по упрощению ведения бизнеса на территории региона, а также рассмотрели инвестиционные проекты в медицинской сфере.

31 января 2017 года правительство РФ своим распоряжением утвердило целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. О реализации моделей в Новосибирске и области рассказала заместитель председателя правительства НСО – министр экономического развития НСО Ольга Молчанова. Судя по дорожным картам, степень реализации каждой из моделей находится на разной стадии. По состоянию на 24 мая, больше всего проделано работы в сфере эффективности спецорганизаций (91%), регистрации прав (78%) и поддержки инвестдеятельности (77%). Единственное направление, по которому пока нет результатов — осуществление контрольно-надзорной деятельности в НСО. По замечанию Ольги Молчановой, это самая сложная целевая модель. Возложить ответственность за ее реализацию решили на уполномоченного по правам предпринимателей в НСО Виктора Вязовых.

В числе других нерешенных задач, перечисленных Ольгой Молчановой — назначение нового заместителя председателя совета по инвестициям. В распоряжении РФ сказано, что он должен быть представителем предпринимательского сообщества. Пока эту должность по-прежнему занимает первый вице-премьер НСО Владимир Знатков.

Кроме того, необходимо сделать схемы, таблицы, инфографику, отражающие содержание нормативно-правовых актов о механизмах защиты инвесторов. Что касается деятельности спецорганизации, которой у нас является агентство инвестиционного развития (АИР), то теперь нужно проводить ежеквартальный мониторинг достижения запланированных показателей эффективности. Также обязанностью АИР стало участие в международных и региональных мероприятиях с целью привлечения инвесторов.

Другие целевые модели, о которых рассказала Ольга Молчанова, касаются таких ключевых сфер, как строительство, регистрация права собственности на недвижимость, кадастровый учет недвижимости, поддержка МСП, подключение к электросетям, сетям газораспределения, тепло-, водоснабжения и водоотведения и т. д.

Заседание продолжил начальник управления инвестиционной политики и территориального развития экономики минэкономразвития НСО Лев Решетников. Его доклад был посвящен относительно новому инструменту в инвестиционной сфере — специальным инвестконтрактам (СПИК). Порядок заключения СПИК на территории НСО был установлен чуть более месяца назад, в середине апреля. Замминистра в ходе своего выступления перечислил требования к проекту, условия СПИК, преимущества для инвестора и для региона, описал схему рассмотрения контрактов и мн. др. «Можно сделать вывод, что система реализации механизма заключения СПИК в НСО практически полностью соответствует тем требованиям, которые предъявляет Министерство промышленности РФ», резюмировал Лев Решетников.

В рамках совета также были одобрены меры господдержки инвестпроекту «Развитие производства высокотехнологичной медицинской продукции: коронарные стенты и катетеры» компании АО «Ангиолайн» и проекту «Создание предприятия по производству подгузников для взрослых» ООО «Технопроект».

Цель первого проекта — расширение производства продукции для эндоваскулярной хирургии за счет строительства здания на территории Биотехнопарка в Кольцово. Строительство будет вестись в 2017-2019 гг. Ввод мощностей в эксплуатацию намечен на 2020 год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн рублей, половина этой суммы должна уйти на строительство, другая половина — на оборудование. Планируемый срок окупаемость проекта — 5 лет. Бюджетный эффект составит 423 млн рублей в 2021 году.

Второй проект предполагает создание технологичного производства высококачественной продукции средств гигиены и ухода за лежачими больными. Планируемый объем производства — более 25 млн подгузников в год. Требуемые инвестиции — 115,6 млн рублей. Планируемая годовая выручка в год выхода на проектную мощность составляет более полумиллиарда рублей. Срок окупаемости — почти 4,5 года. Бюджетный эффект от поддержки, по словам директора ООО «Технопроект» Алексея Трофимова, составит в течение 7 лет реализации проекта 2,4 рубля на 1 рубль поддержки.

Ранее «КС» разбирался, насколько проект по строительству птицекомплекса в Колыванском районе НСО нуждается в господдержке.

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