В ходе круглого стола «Проектное управление в дорожном строительстве», прошедшего в рамках VI международного форума «Транспорт Сибири», руководители компаний дорожной отрасли, научных организаций и компаний проектировщиков обсудили роль проектного подхода к управлению хозяйственными процессами в дорожно-строительном комплексе. Инициатором проведения встречи выступила крупнейшая дорожно-строительная компания региона – ОАО «Новосибирскавтодор».

Начавший свою работу в среду 24 марта очередной международный форум «Транспорт Сибири» – одно из крупнейших отраслевых мероприятий, проходящих на площадках Новосибирского Экспоцентра. Традиционно в его программе большое количество встреч, направленных на обсуждения, как перспектив отдельных направлений отрасли, так и развития транспортной инфраструктуры в целом. Одним из заметных событий первого дня форума стал круглый стол, посвященный проблематике управления в дорожном строительстве и проходивший под председательством руководителя одной из наиболее авторитетных компаний региона в сфере дорожного строительства, председателя совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор» Дмитрия Пингасова.

«Задача круглого стола состояла в том, чтобы оценить опыт внедрения в транспортной инфраструктуре проектного управления, его особенности в органах государственной власти, заказчиков, подрядных организаций, – отметил Дмитрий Пингасов. – Книг о практике внедрения проектного управления не так много. А практики внедрения проектного управления при создании линейных инфраструктурных объектов еще меньше. Наша задача — показать возможности, задать ориентиры, для того чтобы уже профессионалы, руководители избрали тот или иной путь по внедрению проектного управления. Поэтому я надеюсь, что это будет своего рода посыл, маяк для профессионалов, которые здесь присутствовали, для самостоятельного изучения самого предмета проектного управления, возможностей его внедрения в своих компаниях и организациях, государственных органах власти, прежде всего для повышения эффективности деятельности тех или иных организаций».

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