Предприятия депутата законодательного собрания Новосибирской области Майиса Мамедова так и не погасили текущие объемы задолженности ни перед городским, ни перед областным бюджетами. Несмотря на существовавшую договоренность с правительством Новосибирской области, УК «Промышленно-логистического парка» обратилась в суд. ПЛП взыскивает со своего резидента — завода «Арматон» 15,8 млн руб.

Напомним, что «КС» стало известно о том, что ООО «ЗКПД «Арматон» — домостроительный комбинат, который входит в ГК «Первый строительный фонд» (генеральным директором является депутат заксобрания региона Майис Мамедов), задолжало промышленно-логистическому парку региона 15,8 млн руб. Речь идет о задолженности за аренду площадки, где располагается предприятие. Кроме того, у другой организации, входящей в «ПСФ», ООО МЖК «Энергетик» также имеется задолженность по аренде, но уже за земельные участки под строительство. Компания, кстати, так же, как и ЗКПД «Арматон» получила финансовую поддержку властей при строительстве школы в микрорайоне «Весенний». В свою очередь заводу «Арматон» правительство Новосибирской области помогло на 45,3 млн руб. – именно столько составили льготы по налогу на имущество.

В конце марта 2017 года в региональном правительстве прошло совещание, в рамках которого обсуждался вопрос, касающийся задолженности завода. Его итогом стало требование погасить большую часть просроченной суммы до конца апреля, а остальное вернуть к началу следующего года. Вел заседание первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Вместе с тем, несмотря на эти договоренности, ЗКПД «Арматон» задолженность так и не погасил. В самом ПЛП, комментируя проблемы с компаниями-должниками, в эту ситуацию углубляться не стали, общую сумму задолженности резидентов не назвали, заметив лишь, что обычно с предприятиями стараются урегулировать ситуацию путем переговоров или обращений в суд. В случае с предприятием Майиса Мамедова в ПЛП пошли по второму пути, 10 мая подав соответствующий иск. На текущий момент ведется подготовка к судебному разбирательству, к делу приобщаются дополнительные материалы. Заседание назначено на 5 июня.

Что касается другой части задолженности – за аренду земельных участков под строительство, то здесь ситуация выглядит иначе. По данным департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, общий долг застройщиков по аренде на сегодня составляет порядка 2,2 млрд руб. Для сравнения в начале 2017 года эта величина держалась на уровне 3,38 млрд рублей, сообщала инспектор контрольно-счетной палаты Новосибирска Галина Долгова.

По состоянию на прошлый год ООО «МЖК «Энергетик» входило в десятку крупнейших должников. Данных о текущем положении дел нет. На момент публикации материала комментарий в группе компаний подготовить не успели.

Однако оценивая ситуацию по рынку в целом, стоит отметить, что с начала года суммарный долг по аренде всех застройщиков сократился в два раза. Пальму первенства продолжает держать ГК «Дискус». По состоянию на май 2016 года величина задолженности «Дискуса» составляла 278 млн руб. По оценкам участников рынка, объем долга «Дискуса» может варьироваться от 400 до 600 млн руб.

Сокращение задолженности почти в два раза можно связать и с тем, что мэрия города с начала года начала активно требовать банкротства застройщиков-должников. Так до февраля 2017 года иски о банкротстве получили 6 застройщиков : ООО «Нск Авантаж», ООО «Обь Девелопмент», ООО «Перлит-Инвест», ЗАО «Сибирский региональный рынок «Новосибопт»», ООО «Купер» и ООО «Стройконструкция». Позднее такие же иски получили еще 11 организаций: ЗАО СРР «НОВОСИБОПТ», ООО Компания «Стройкомплекс», ООО «Выставочное общество Сибирская ярмарка», ООО «ИнтерАвто», ООО «СТС Премиум», ООО «СЭФ-инвест», ООО «Интеграл», ООО «Солнцеград», ООО «Интерпоток» и ООО «Гарант».

«В связи с наличием задолженности по арендным платежам, у большинства организаций в соответствии с решениями судебных органов земельные участки были изъяты, — прокомментировал это решение начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский. — Службой судебных приставов были возбуждены исполнительные производства, но в связи с отсутствием результатов мэрией города Новосибирска было принято решение об обращении в судебные органы с заявлениями о признании должника несостоятельным». Впрочем, стоит отметить, что среди этих компаний до сих пор нет крупнейших должников, в том числе и ГК «Дискус».

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