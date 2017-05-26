Инициативная группа на Таймыре готовит референдум о выходе из состава Красноярского края. Избирком уже один раз забраковал поданные документы, но активисты планируют повторять эти попытки. Наблюдатели допускают, что аналогичные попытки могут иметь место и в других бывших АО в стране, в том числе в соседней Эвенкии.

Избирательная комиссия Таймыра отказала в приеме документов инициативной группе по проведению референдума о выходе этого муниципального округа из состава Красноярского края. Причиной такого решения было названо неправильное оформление бумаг.

Как рассказала «КС» одна из авторов инициативы Стелла Кох, группа планирует внести все необходимые исправления и снова подать заявление в избирком в самое ближайшее время. «Мы пока не знаем, какое будет решение, но уверены, что законных оснований не принять у нас документы теперь просто нет», — отметила она.

Напомним, что решение об объединении Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов было принято на референдуме в 2005 году. Идею тогда поддержали 92% проголосовавших. В результате указанные АО вошли в состав края на правах муниципалитетов.

«Формально люди проголосовали за объединение, однако по факту произошло поглощение наших регионов. Мы больше не являемся полноправными субъектами Федерации, лишены федеральных и региональных полномочий, отсюда ушли все государственные учреждения», — поделилась Кох.

Реформа отразилась не только на статусе и качестве жизни на Таймыре, но и вызвала множество бытовых проблем, утверждают активисты. Например, оформление оружия или получение справок из жилищной либо трудовой инспекции теперь возможно только в Норильске либо Красноярске, добраться до которых из муниципального округа можно только вертолетом.

Инициативу референдума поддержали и в местных общественных организациях, например, некоторые представители Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра. Представители органов власти не находят эту идею перспективной, но признают наличие проблем и предлагают свои варианты развития. Например, депутат Законодательного собрания Красноярского края, избранный от этой территории, высказался за раздел района на несколько муниципальных образований, существовавших в рамках АО: Хатангского, Диксонского, Усть-Енисейского, Дудинского. Это, по его мнению, позволит повысить статус Таймыра и заставит вернуться федеральные структуры.

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Олег Пащенко полагает, что референдум вряд ли состоится, однако ситуация может быть использована для привлечения внимания к проблемам региона. В случае успеха тот же механизм могут использовать и в Эвенкии. «Когда решался вопрос о присоединении АО, я романтически это приветствовал, считая, что вместе мы будем сильнее. Но уже тогда трезвые головы говорили, что это принесет только лишние проблемы — Эвенкия и Таймыр лишатся возможности решать свои проблемы в Москве, нарушится управляемость, снизится уровень жизни. Сейчас я понимаю, что в тех рассуждениях был здравый смысл. Независимость по факту в нынешней ситуации таймырчане вряд ли вернут, но происходящее надо воспринимать как удар тревожного колокола. Проблемы на месте есть, молчать о них нельзя, и если такие инициативы позволяют привлекать к ним внимание, то их надо использовать. Другое дело, что в соседней Эвенкии, да и в других бывших АО страны будут пристально смотреть на опыт Таймыра. И не исключаю, что там могут появиться свои инициативные группы», — предполагает Пащенко.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.