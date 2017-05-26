Красноярские власти ищут инвесторов для малой авиации

Красноярские власти намерены создать единое авиапредприятие для местных аэропортов, а также акционировать ООО «Черемшанка» и ООО «КрасАвиа». Ожидается, что это позволит привлечь сторонних инвесторов для модернизации предприятий. Впрочем, эксперты сомневаются в привлекательности объектов малой авиации для вложения средств.

До конца текущего года в Красноярском крае планируется создать единое предприятие, контролирующее работу находящихся в региональной собственности аэропортов (в основном они расположены на территории Таймыра и Эвенкии). Работа по передаче имущества уже началась и будет завершена к августу. Кроме того, в рамках этой работы принято решение об акционировании ООО «Черемшанка» (второй по величине аэропорт Красноярска, специализирующийся на малой авиации) и ООО «КрасАвиа» (единственная государственная авиакомпания в регионе, являющаяся не только перевозчиком, но и эксплуатантом сети аэропортов и приписных авиаплощадок местных воздушных линий). Об этом в рамках выездного заседания комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного собрания Красноярского края заявил региональный министр транспорта Сергей Еремин.

По его словам, вопрос об акционировании будет вынесен на рассмотрение депутатов в ближайшее время. Оба предприятия полностью останутся в государственной собственности, однако новая форма позволит привлекать сторонних инвесторов. Например, перед «Черемшанкой» стоит задача строительства нового модульного терминала для расширения объема перевозок — необходимого условия для выхода на рентабельную работу. В нынешнем состоянии предприятие не способно обслуживать более одного рейса за раз. Для реализации проекта требуется порядка 70 млн рублей.

«Для дальнейшего развития «Черемшанки» и привлечения новых авиакомпаний такое сооружение просто жизненно необходимо. Мы нацелены на создание аэропорта-лоукостера, который оказывает услуги по оптимальным ценам. Отсюда сможет улетать порядка 30 рейсов в сутки — как транзитных, так и на север края, как пассажирских, так и грузовых», — рассказывает директор «Черемшанки» Андрей Колесников.

Впрочем, генеральный директор инвестиционной компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов скептически относится к возможности привлечения частных инвесторов в сферу малой авиации. «Малые аэропорты могут быть привлекательными разве что на тех территориях, где ведется золото- или нефтедобыча. Если говорить, например, об аэропорте Черемшанка, то сложно говорить не просто о привлекательности, а вообще о целесообразности его работы. Первоначально было решено, что Емельяново будет заниматься межрегиональными и международными перелетами, а Черемшанка — внутрирегиональными. Однако сейчас мы видим, что первый аэропорт взял на себя и существенную часть малой авиации. Кроме того, в Емельяново сейчас вкладываются существенные деньги, а все инвесторы, которым интересна красноярская авиация, уже участвовали в конкурсе на создание хаба. Привлекательность же Черемшанки тем более сомнительна, что в нем после пожара по сути и аэровокзала не осталось», — предполагает эксперт.

По его мнению, невелика привлекательность и «КрасАвиа», поскольку «инвестиции в малые авиакомпании с финансовой точки зрения очень сложно окупить». «Теоретически кто-то может заинтересоваться такими проектами, но серьезного спроса в обоих случаях я не прогнозирую», — резюмировал Валентин Богомолов.

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