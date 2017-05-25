Новосибирская «Единая Россия» поддержит на довыборах в горсовет 27-летнего помощника депутата Госдумы Андрея Каличенко. Игорь Атякшев выиграл сегодняшние праймериз по выдвижению партийного кандидата.

25 мая прошло голосование за будущего кандидата от ЕР на довыборы по округу № 14 (Калининский район Новосибирска) в совет депутатов Новосибирска. Праймериз были «закрытыми», то есть голосовали только делегаты отделения ЕР из Калининского района, где и пройдут довыборы.

Обязательные перед выдвижением кандидатов от ЕР праймериз выиграл Игорь Атякшев — помощник Андрея Каличенко, бывшего первого заместителя директора строительной компании «Энергомонтаж», бывшего депутата горсовета, экс-руководителя отделения партии в Калининском районе, а теперь депутата Госдумы от ЕР. Именно место Каличенко сейчас свободно в горсовете, и будет разыграно на дополнительных выборах.

За Игоря Атякшева в рейтинговом голосовании галочку поставил 41 из 45 человек, сообщили корреспонденту «КС» в пресс-службе новосибирской «Единой России».

Его соперниками были двое беспартийных: директор ООО «Сибстроймонтаж» Александр Иванов (набрал один голос) и бывший коммунист, экс-кандидат от «Яблока», юрисконсульт новосибирской городской общественной организации ветеранов «Стяг» Елисей Тамбовцев (набрал 4 голоса).

Довыборы в совет депутатов Новосибирска и заксобрание Новосибирской области пройдут 10 сентября. На них коммунисты, вероятнее всего, выставят заместителя директора компании «СибирьМонтаж Автомат», руководителя районного депутатского центра Дмитрия Коликина.

Ранее «КС» сообщал, что 24 мая прошли «закрытые» праймериз по отбору претендентов на выдвижение от ЕР в заксобрание Новосибирской области, где также свободен один округ. Выиграл бизнесмен Александр Бойко.

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