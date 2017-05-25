В Новосибирске начал работу VI международный форум «Транспорт Сибири — 2017». Форум, традиционно собирающий обширную аудиторию участников и гостей, входит сегодня в официальный календарь мероприятий Минтранса. Бизнесмены, ученые, представители экспертного сообщества, органов государственной власти не только Сибири, но и всей России, ближнего и дальнего зарубежья в течение трех дней, с 24 по 27 мая, обсудят, помимо текущих вопросов развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, крупные проекты в рамках реализуемой транспортной стратегии. Один из ключевых вопросов повестки — роль и перспективы Сибирского региона как транспортно-логистического центра в контексте новых глобальных транспортных моделей на евразийском континенте.

Ежегодный отраслевой международный форум «Транспорт Сибири» — совместное детище Минтранса России и правительства Новосибирской области. Только в минувшем году различные мероприятия в рамках форума посетили около 8 тыс. человек. В выставочной экспозиции принятии участие около 100 отечественных и зарубежных компаний. И на этот раз участников и гостей форума ждала насыщенная программа. Конференции, встречи, круглые столы запланированы по всем наиболее актуальным направлениям развития транспорта и транспортной инфраструктуры: транспортно-логистический комплекс, все виды водного, наземного и воздушного транспорта, дорожно-строительный комплекс, безопасность, а также наука, образование и проблемы подготовки кадрового резерва.

«Сегодня Новосибирская область с точки зрения транспортной составляющей является центром Сибири, — отметил в своем выступлении в ходе торжественного открытия форума полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло. — Стратегия экономической безопасности, утвержденная президентом РФ, для нас невозможна без инфраструктуры, учитывая территориальный размах наших сибирских регионов. И мы с вами прекрасно понимаем, что только в совокупности транспортной инфраструктуры — а это и железнодорожный, и воздушный, и автомобильный, и водный транспорт — мы можем поднять экономику региона, раскрыть ее потенциал».

В свою очередь губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подчеркнул, что по итогам встреч в рамках этого мероприятия всегда вырабатываются реальные предложения, которые ложатся в основу мероприятий, проходящих в рамках форума «Транспорт России». «И в этом ценность, что мы здесь, на нашей сибирской земле, вместе с соседними регионами отрабатываем наше видение, практику развития транспортной инфраструктуры, вектора ее развития. Я думаю, что и этот очередной форум не станет исключением», — пояснил Владимир Городецкий.

Одним из заметных выступлений в ходе пленарного заседания стал доклад китайского гостя, заместителя директора Департамента по науке Пекинского транспортного университета господина Сун Гохуа, который был посвящен современным тенденциям в транспортной отрасли КНР. Предваряя это выступление, модератор заседания, директор Института экономики транспорта Университета ВШЭ Михаил Блинкин обратил внимание участников на небывалые темпы развития дорожно-транспортной инфраструктуры юго-восточного соседа России.

«Десять дней назад в Пекине завершился форум «Один пояс — один путь», в ходе которого, если вы обратили внимание, президент России господин Путин был всегда рядом с господином Си Цзиньпином. И я хотел бы подчеркнуть, что основой этого совместного проекта является сотрудничество и взаимное развитие России и Китая. Лидеры наших стран на собственном примере демонстрируют эту готовность к диалогу и сотрудничеству во всех сферах», — подчеркнул господин Сун Гохуа.

«Действительно, в этом году форум проходит в контексте старта проекта «Новый шелковый путь», — отметил губернатор Владимир Городецкий. — В первую очередь речь идет об участии в виде сопряжения нового шелкового пути с Транссибом. Соединение двух таких глобальных сухопутных путей позволит дублировать маршруты, и для нас важно, чтобы эта стыковка прошла через город Новосибирск. Задача по модернизации Транссиба также указана в качестве приоритетной в стратегии экономической безопасности до 2030 года. Для Новосибирской области, как и в целом для развития Сибири, развитие Транссиба и его интеграция с магистралями «Нового шелкового пути» имеют самое принципиальное значение, поскольку это даст толчок к развитию всего транспортного каркаса Сибири, который должен стать опорой для дальнейшего освоения сибирских территорий».

Впрочем, несмотря на довольно оптимистичные сигналы, пока рано строить какие-то прогнозы. Перспективам проекта заместитель министра транспорта России, экс-глава «Аэрофлота» Валерий Окулов дал весьма осторожную оценку: «Сегодня нет одного шелкового пути, существует целый набор различных альтернативных конкурирующих между собой транспортных магистралей и транспортных коридоров. Начиная от морского пути через Суэцкий канал до Северного морского пути, а также автомобильных и железнодорожных путей. Безусловно, нам нужно предлагать конкурентные условия для перевозки грузов всеми видами транспорта, с тем, чтобы это было привлекательно, выгодно и безопасно».

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