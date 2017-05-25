Архитектурное направление «Сибакадемстроя» возглавил голландец Барт Голдхоорн

Главным архитектором новосибирской компании «Сибакадемстрой» стал издатель журнала «Проект Россия» голландец Барт Голдхоорн. Об этом сообщили в строительной компании.

Голландский архитектор возглавил архитектурное направление новосибирской строительной компании «Сибакадемстрой». Барт Голдхоорн уже курирует текущие проекты компании, но и работает над новыми. В частности, именно Голдхоорн занимается новыми очередями микрорайона «Европейский Берег», уточнили в «Сибакадемстрое». Как рассказал архитектор, советник мэра Александр Ложкин, Голдхоорн уже 25 лет живет в России и погружен в российские реалии.

Барт Голдхоорн родился в Девентере, Нидерланды. Окончил факультет архитектуры Дельфтского технического университета в Голландии. В 1993 году жил и работал в Москве. В 1995 году получил грант от IKEA Foundation на выпуск журнала «Проект Россия» — двуязычного издания о российской архитектуре, урбанизме и дизайне. Сейчас является издателем «Проекта Россия», также является основателем и издателем журналов «ПРОЕКТ Балтия» и «ПРОЕКТ international».

Новый главный архитектор новосибирской компании делает акцент на квартальной застройке, отмечая, что такой принцип застройки территории разделяет пространство на общественное и частное не забором, а контуром стен, а «переменная этажность обеспечивает архитектурное разнообразие, делает территорию двора и дом соразмерными человеку и решает вопрос с плотностью застройки». Как рассказали в «Сибакадестрое», Голдхоорн эти принципы применяет в проектировании четвертой очереди “Европейского Берега”. Советник мэра отметил, что подобная концепция пойдет на пользу Новосибирску.

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