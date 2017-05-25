Федеральные чиновники высоко оценили реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске

25 мая комиссия федеральных чиновников провела осмотр объектов ремонта дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске. По информации пресс-службы мэрии города, проверяющие высоко оценили качество и ход работ.

В числе подрядчиков, работающих на объектах, ООО «Сибавтобан», ООО «Союздорстрой», ООО «Дорсиб плюс», ОАО «Новосибирскавтодор».

«Мы посмотрели объекты, провели совещание, где коллеги доложили о ситуации в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги». По городу Новосибирску нужно сказать, что они просто молодцы», – прокомментировал замруководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов. По его словам, уже заключены все 100% контрактов, а на большинстве объектов подрядные организации приступили к работам. «На тех объектах, которые мы посетили, подрядчики опережают графики предусмотренные контрактами», — добавил он и отметил, что серьезных замечаний по технологиям и выполнению стандартов у контролирующих органов не возникло. «Мы считаем, что город хорошо справляется с поставленными задачами», — подытожил Игорь Астахов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть придал большое значение прошедшей проверке. «Это текущая оценка нашей работы. И то, что она удовлетворительная, позволяет нам рассчитывать на дальнейшее участие Новосибирска в проекте, что позволит нам улучшать наши дороги год от года», — сказал он. Также глава города отметил, что все свои обязательства в рамках этого года город выполнит. Однако в дальнейшем мэрия ставит задачу получить средства не только на ремонт, но и на строительство инфраструктурных объектов. В частности, в заявку на финансирование по программе «Безопасные и качественные дороги» до 2025 года Новосибирск включил развязки, которые позволят разгрузить магистрали, примыкающие к Бугринскому мосту.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.