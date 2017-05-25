На сайте мэрии обновилась информация о годовом заработке директора Сибирского кадетского корпуса. Сумма уменьшилась на один ноль.

Как ранее сообщал «КС», на сайте мэрии Новосибирска размещены декларации руководителей организаций, подведомственных департаменту образования мэрии Новосибирска. Согласно отчету о доходах за 2016 год директор Сибирского кадетского корпуса, Андрей Бахвалов заработал 100,7 млн рублей. Сейчас в строчке, где указан его заработок, стоит число 10,7 млн рублей.

В прошлогоднем отчете доход Бахвалова составил 938 тысяч рублей. В собственности у него три квартиры, площадь которых 98,1, 76,5 и 56,4 кв метров. В декларации за 2015 год у Бахвалова в собственности значилась квартира площадью 110 кв метров.

Об отчете по доходам за 2016 год полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе можно прочитать здесь. О доходах губернатора Новосибирской области и сотрудников регионального правительства — здесь и здесь. О доходах новосибирских сенаторов — по ссылке. О декларациях депутатов Госдумы от Новосибирской области — по ссылке. О заработках депутатов заксобрания Новосибирской области — по ссылке. О доходах мэра Новосибирска и сотрудников городской администрации — по этой и этой ссылке, а также по этой. О декларациях глав администраций районов Новосибирска — здесь. О декларациях спикера и вице-спикеров совета депутатов Новосибирска — по ссылке. О заработках депутатов горсовета Новосибирска — здесь.

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