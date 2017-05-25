Совет депутатов города Новосибирска единогласно выступил за обращение к руководству Новосибирской области о возвращении к вопросу о пересмотре объемов отчислений по налогу на доходы физических лиц в муниципальный бюджет. Также депутатский корпус сформировал состав городской избирательной комиссии на следующие пять лет.

На сессии горсовета Новосибирска, которая прошла 24 мая, депутаты вновь подняли вопрос о возвращении в муниципальный бюджет 10% от НДФЛ, которые были перераспределены в пользу региональной казны еще в 2014 году. Перед сессией текст двух писем — на имя губернатора Новосибирской области и председателя Законодательного собрания Новосибирской области — был представлен и одобрен советом представителей горсовета. До этого департамент финансов и налоговой политики мэрии по просьбе бюджетной комиссии Совета депутатов проанализировали финансово-экономические показатели бюджета города. Они укрепили решимость депутатов, настроенных на диалог с областными властями по проблеме изменения расчетов по НДФЛ между субъектом и областным центром.

Если губернатор и ЗС пойдут навстречу городским депутатам и примут соответствующие поправки, то в бюджете Новосибирска будет оставаться 40% от НДФЛ, собранных на территории муниципалитета, а не 30%, согласно решению регионального парламента от 2014 года.

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев напомнил, что федеральное законодательство устанавливает лишь нижний лимит в 15%, которые обязательно должны остаться в муниципалитете. Но у субъекта РФ есть право поднять планку по своему усмотрению.

Председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Валерий Черных напомнил, что из 119 млрд рублей, собираемых от налогов в области, в Новосибирск поступает только 16 млрд рублей. При этом НДФЛ составляет 70% всего объема налоговых доходов. И подавляющую его часть дает именно областной центр. «Отнятие 10% привело к тому, что внутренний муниципальный долг растет, и сейчас он уже приближается к 90%. С учетом кризиса для Новосибирска исключается возможность заниматься какими-то долгосрочными проектами», — подчеркнул Валерий Черных.

Вице-спикер Ренат Сулейманов напомнил, что при обсуждении законопроекта, касающегося перераспределения НДФЛ, областные власти обещали компенсировать потерю безвозмездными поступлениями. «В 2015 году у нас забрали 3,5 млрд рублей, а объем безвозмездных поступлений увеличили примерно на 500 млн рублей. В 2016 году — на 650 млн рублей. Вот и все, что нам вернулось из 3,5 млрд рублей. По уровню бюджетной обеспеченности мы оказались в хвосте списка городов-миллионников России», — подчеркнул депутат.

Аплодисменты сорвало выступление на сессии председателя постоянной комиссии Совета депутатов по научно-производственному развитию и предпринимательству Игоря Салова. Он зачитал отрывки из стенограммы встречи городских депутатов с областной властью перед принятием решения по НДФЛ 2,5 года назад. Он напомнил, что губернатор Владимир Городецкий уверял, что мера вынужденная, и выражал надежду, что кратковременная. По его словам выходило, что возвращение к прежней ситуации возможно, как только экономика «в какой-то части восстановится».

По последним данным, фактический профицит областного бюджета — 5,1 млрд рублей. При этом дефицит муниципального бюджета — около 1 млрд рублей, и объем внутреннего долга города приближается к критическим отметкам.

Игорь Салов напомнил недавние слова спикера Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива о готовности к встрече и обсуждению вопроса НДФЛ с городскими депутатами. «Надеюсь, эта встреча будет плодотворной. Речь идет об областном законе. Но и у нас есть право законотворческой инициативы. Мы пошли по другому пути, обратив внимание на проблему и наличие договоренностей. Но если понадобится, мы будем выступать с законодательной инициативой», — резюмировал Игорь Салов.

Ренат Сулейманов, инициатор вопроса об НДФЛ, попросил протокольно зафиксировать факт необходимости встречи с губернатором и руководством Законодательного собрания для разговора об обращении по поводу налоговых отчислений. «Чтобы мы не просто ждали ответа на письмо, а имели возможность пообщаться и изложить свои аргументы», — пояснил он.

Его поддержал председатель комиссии Совета депутатов по наказам Антон Тыртышный, который предложил «делегировать к губернатору группу депутатов для вручения обращения», так, чтобы письмо не превратилось в некое «ритуальное действие».

На сессии присутствовал первый заместитель председателя ЗС Андрей Панферов. Он заверил депутатов, что в областном парламенте к вопросу относятся серьезно. «Все председатели комитетов говорят, что необходимо тему поднимать. Я хочу вас подготовить к тому, что разговор будет откровенный. Большая просьба предварительно хорошо проработать информацию, чтобы иметь четкие ответы на конкретные вопросы. При этом на обсуждение некоторых из них потребуется время, так как их с налету решать просто не пристало», — высказался представитель Законодательного собрания.

За обращение к руководству области все присутствующие городские депутаты проголосовали единогласно.

«Доходы города год от года уменьшаются. В первую очередь по капитальным вложениям, строительству детских садов, школ, дорог. Новосибирск испытывает сложности в части развития, перспектив. Федеральный закон говорит о том, что решение может приниматься субъектом РФ. Надеемся, что процесс переговоров начнется, и какие-то шаги в сторону города будут предприняты», — прокомментировал итоги голосования спикер Совета депутатов.

Еще одним важным вопросом сессии было формирование избирательной комиссии Новосибирска на следующие пять лет. Срок полномочий нынешнего горизбиркома подошел к концу. Состав комиссии депутаты утвердили списком. Во главе избиркома остается Тамара Краткая. Всего в городскую избирательную комиссию вошли 12 человек, среди них заместитель начальника отдела методического обеспечения аппарата областного избиркома Светлана Азарова, заместитель председателя горизбиркома Андрей Голомазов, директор ООО «НСК-Сити» Дмитрий Грошев, секретарь избиркома Новосибирска Наталья Кошкина, декан факультета Новосибирского государственно университета экономики и управления Андрей Макарцев, заместитель директора ООО «СибВторДраг» Михаил Москалев, заместитель генерального директора ООО «Юридическая компания «Юриус» Дмитрий Недведский, адвокат Светлана Тестова, пенсионерУколова Ольга, юрисконсульт Светлана Хафизова, доцент кафедры социологии, политологии и психологии гуманитарного факультета Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Николай Шушарин.

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