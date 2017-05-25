Озеро Карачи назвали одним из самых популярных мест оздоровительного отдыха

Озеро в Новосибирской области вошло в десятку популярных российских курортов минеральных вод. К такому выводу пришли аналитики агентства «ТурСтат».

Озеро Карачи, находящееся в Чановском районе Новосибирской области, стало седьмым по популярности оздоровительного отдыха на российских курортах минеральных вод. Об этом свидетельствуют данные систем онлайн-бронирования на предстоящий сезон летних отпусков.

Отметим, что на третьем месте расположился курорт Белокуриха в Алтайском крае. Этот курорт также включен в тройку самых популярных курортов для активного отдыха.

«Рынок оздоровительного туризма в России оценивается в 14 млн человек в год. На термальные источники с природной минеральной водой каждый год приезжает на 10% больше туристов, чем годом ранее», — рассказали в ТурСтат.

В агентстве также пояснили, что в среднем россияне отдыхают на курортах минеральных вод около 12 дней и платят за проживание и питание 2,8 тыс рублей в сутки.

Ранее «КС» писал, что озеро Чаны, которое, к слову, находится не так далеко от Карачи, заняло пятое место в рейтинге популярности курортов, расположенных на озерах.

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