Развязки Бугринского моста требуют федерального финансирования

Сегодня, 25 мая, в Новосибирске федеральная комиссия совершила объезд дорожных объектов, которые ремонтируются по программе «Безопасные и качественные дороги». Мэр Новосибирска затронул проблему строительства развязок Бугринского моста.

Делегация Росавтодора во главе с замруководителя агентства Игорем Астаховым совершила объезд ремонтируемых по программе «Безопасные и качественные дороги» объектов. В ходе осмотра мэр Новосибирска Анатолий Локоть затронул вопрос финансирования строительства развязок от Бугринского моста в направлении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Кирова, на которые у городского бюджета не хватает денег.

«В ходе объезда мы побывали на улице Немировича-Данченко, где полным ходом идут работы. А рядом Бугринский мост, который упирается в загруженные магистрали на двух берегах. Развязки не достроены до сих пор, средств в бюджете города на это нет. Именно поэтому эти объекты мы включили в заявку Новосибирска на финансирование по программе «Безопасные и качественные дороги» до 2025 года. Надеемся, что федеральный центр нас поддержит», — написал о существующей проблеме мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава города подчеркнул, что «важно получить средства не только на ремонт, но и на строительство инфраструктурных объектов».

Напомним, объем финансирования на реализацию всех мероприятий программы ремонта дорожных объектов с 2017 по 2025 годы составляет более 9 млрд рублей, половина из которых — это средства федерального бюджета. Уже в 2017 году, благодаря полученным федеральным ресурсам, должны быть проведены работы на улицах: Петухова, Восход, Мочищенском шоссе, Немировича-Данченко, Никитина, Красном проспекте, Авиастроителей, Шлюзовой и Станционной.

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